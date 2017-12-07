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    • Лига чемпионов. «Реал» и «Боруссия» забили пять мячей, «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

    Лига чемпионов. «Реал» и «Боруссия» забили пять мячей, «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

    «Реал» переиграл «Боруссию» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:2.

    В составе «сливочных» голами отметились Борха Майорал, Криштиану Роналду и Лукас. За рурский клуб дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Параллельный матч между «Тоттенхэмом» и АПОЭЛом завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

    «Шпоры» и «Реал» вышли из группы, «Боруссия» отправилась в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

    Реал – Боруссия – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Майорал, 8; 2:0 – Роналду, 12; 2:1 – Обамеянг, 43; 2:2 – Обамеянг, 49; 3:2 – Лукас, 81.

    Тоттенхэм – АПОЭЛ – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Льоренте, 20; 2:0 – Сон, 30; 3:0 – Н'Куду, 80.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 00:49
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