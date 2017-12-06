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    • Источник: «Рубин» хочет решить все финансовые проблемы за два года

    Источник: «Рубин» хочет решить все финансовые проблемы за два года

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что многие игроки «Рубина» могут покинуть клуб из-за невыплаты зарплаты на протяжении двух месяцев.

    Согласно источнику, ситуация в казанском клубе образовалась по двум причинам. Первая – крупные долги от предыдущего руководства и кредит в размере 2 миллиардов рублей, взятый у «Татфондбанка». Вторая – несдержанное обещание предыдущих руководителей продать 6-8 футболистов с самыми большими зарплатами.

    Менеджмент «Рубина» планирует решить все проблемы за два года.

    В октябре комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что зарплатная ведомость Янн М'Вила, Александра Сонга, Максима Лестьенна и Морица Бауэра суммарно равна 17 миллионам евро и сопоставима с бюджетом «Амкара».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 23:00
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    Комментарии (12)
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    juvseriy
    1512591678
    Как такие люди попадают в руководство клуба, такие деньги вникуда тратятся
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    Chesn0k
    1512594232
    и опять никто ни в чём не виноват, просто так получилось)
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    paracetamol
    1512604691
    «Рубин» хочет решить все финансовые проблемы за два года и отправиться в ФНЛ. Вместе с Бердыевым?
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    Болельщик Реал Мадрида
    1512620835
    Это же надо какой бардак! Покупать таких игроков, которые отработали такой ресурс и не нужны топ-клубам Европы и сажать на такие бешенные зарплаты, это я вас скажу просто преступление. В стране бардак и никто не наводит порядок. Зачем нужен такой клуб от которого только убытки? А потом эти уроды, начнут плакать, что им зарплату не платят и долги покроют за счёт бюджета республики или федации. На эти деньги, можно было столько наших российских ребят играть научить и среди них точно нашлись бы хорошие игроки.
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    афоня72
    1512630349
    При этом Амкар выглядит очень даже не плохо, очень продумана трансферная политика..Молодцом!!
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    FanatSerj
    1512648615
    По таким раскладам в Ростове сейчас и то лучше с финансами )))
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    семёнычев
    1512671930
    ПОЖИРОВАЛ ГЕШПАНЕЦ!!! Бердыев не мог этого не знать, значит надеется исправить ситуацию... Сегодня Улюкаев сказал, что понял, как нехорошо поступал, когда воровал... Где же вы, татарские улюкаевы?????
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    ologreds
    1694991787
    numo528352
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