Источник: «Рубин» хочет решить все финансовые проблемы за два года

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что многие игроки «Рубина» могут покинуть клуб из-за невыплаты зарплаты на протяжении двух месяцев.

Согласно источнику, ситуация в казанском клубе образовалась по двум причинам. Первая – крупные долги от предыдущего руководства и кредит в размере 2 миллиардов рублей, взятый у «Татфондбанка». Вторая – несдержанное обещание предыдущих руководителей продать 6-8 футболистов с самыми большими зарплатами.

Менеджмент «Рубина» планирует решить все проблемы за два года.

В октябре комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что зарплатная ведомость Янн М'Вила, Александра Сонга, Максима Лестьенна и Морица Бауэра суммарно равна 17 миллионам евро и сопоставима с бюджетом «Амкара».