Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Набиуллин: «Если сборная России покажет на ЧМ свою игру, то выйдет из группы»

    Набиуллин: «Если сборная России покажет на ЧМ свою игру, то выйдет из группы»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин оценил шансы сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018.

    «На жеребьевку я поехал в качестве посла чемпионата мира от Казани, как города-организатора. Было очень волнительно – такое событие, столько звезд мирового футбола в одном месте. Встретил знакомых, пообщались с послами от других городов, Кириллом Панченко, например, представлял Саранск.

    Эмоций много, а главное впечатление вечера – встреча с бразильцем Роналдо, с которым я сфотографировался. Увидел его на выходе после жеребьевки и подошел.

    Рад за свой город, что здесь пройдет столько крутых матчей, приедут топовые сборные. И сборной России предстоят интересные встречи. Если наша сборная подойдет к турниру в хорошей форме и покажет свою игру, то выйдет из группы», – сказал Набиуллин.

    По результатам жеребьевки соперниками команды Станислава Черчесова по группе А стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dimmmka
    1512409623
    Не надо своей. Своя корявая и медленная.
    Ответить
    mialkov
    1512409896
    Нет у нас никакой игры! Скорости нет! Пасы в никуда. Но... есть немного времени, чтобы это отработать. Ну и мысль в атаке надо иметь!
    Ответить
    kykyi
    1512410315
    "Вашу" игру мы уже видели во Франции, с ней точно никуда не выйдете.
    Ответить
    Сильвербой
    1512411273
    Ха-ха, с вашей игрой вы уже докатились до 65-го места! Вас даже саудиты обошли!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512414236
    Вот если покажете свою игру,то наоборот ни куда не выдете
    Ответить
    ologreds
    1694991801
    numo528130
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+