«Реал» показал худший старт в Примере за последние девять лет

«Реал» в матче 14-го тура сыграл вничью 0:0 с «Атлетиком».

Согласно AS, мадридский клуб показал худший старт в национальном чемпионате за последние девять лет.

Результаты «Реала» после 14-го тура Ла Лиги за последние 10 лет:

Ла Лига-2008/09: 26 очков при Бернде Шустере, 5-е место в турнирной таблице – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2009/10: 34 очка при Мануэле Пеллегрини, 2-е место – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2010/11: 35 очков при Жозе Моуринью, 2-е место – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2011/12: 37 очков при Моуринью, 1-е место – выиграли чемпионат

Ла Лига-2012/13: 29 очков при Моуринью, 3-е место – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2013/14: 34 очка при Карло Анчелотти, 3-е место – финишировали на 3-м месте

Ла Лига-2014/15: 36 очков при Анчелотти, 1-е место – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2015/16: 30 очков при Рафаэле Бенитесе, 3-е место – финишировали на 2-м месте

Ла Лига-2016/17: 34 очка при Зинедине Зидане, 1-е место – выиграли чемпионат

Ла Лига-2017/18: 28 очков при Зидане, 4-е место.

Шустер и Бенитес были уволены по ходу сезона.