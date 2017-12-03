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    • «Реал» показал худший старт в Примере за последние девять лет

    «Реал» показал худший старт в Примере за последние девять лет

    «Реал» в матче 14-го тура сыграл вничью 0:0 с «Атлетиком».

    Согласно AS, мадридский клуб показал худший старт в национальном чемпионате за последние девять лет.

    Результаты «Реала» после 14-го тура Ла Лиги за последние 10 лет:

    Ла Лига-2008/09: 26 очков при Бернде Шустере, 5-е место в турнирной таблице – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2009/10: 34 очка при Мануэле Пеллегрини, 2-е место – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2010/11: 35 очков при Жозе Моуринью, 2-е место – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2011/12: 37 очков при Моуринью, 1-е место – выиграли чемпионат

    Ла Лига-2012/13: 29 очков при Моуринью, 3-е место – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2013/14: 34 очка при Карло Анчелотти, 3-е место – финишировали на 3-м месте

    Ла Лига-2014/15: 36 очков при Анчелотти, 1-е место – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2015/16: 30 очков при Рафаэле Бенитесе, 3-е место – финишировали на 2-м месте

    Ла Лига-2016/17: 34 очка при Зинедине Зидане, 1-е место – выиграли чемпионат

    Ла Лига-2017/18: 28 очков при Зидане, 4-е место.

    Шустер и Бенитес были уволены по ходу сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 20:22
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    Комментарии (5)
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    Татарин за ЦСКА
    1512322005
    Просто без той,хорошей игры Роналду ни кто не может взять его функцию и выигрывать.Нужна игра Криштиану или уже Майоралю дать шанс
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    zigbert
    1512322686
    Подходящее время для Смолова,проникнуть в ряды Реала.
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    Sanechka Expert
    1512323063
    потому что реал говно
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    Михас007
    1512323194
    реал приезжает
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    ologreds
    1694991809
    numo528027
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