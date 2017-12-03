Пуйоль: «Фавориты на ЧМ? Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже, но не в футболе»

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира 2018 года в эфире развлекательной программы «Прожекторперисхилтон», также испанец пошутил о перспективах сборной России на ЧМ.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– Россия!

– Нет, мы имеем в виду футбол.

– Думаю, сложно сказать, кто будет победителем. Но мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе (смеется).

Россия сыграет на ЧМ в группе А, куда попали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.