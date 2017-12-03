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    • Пуйоль: «Фавориты на ЧМ? Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже, но не в футболе»

    Пуйоль: «Фавориты на ЧМ? Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже, но не в футболе»

    Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира 2018 года в эфире развлекательной программы «Прожекторперисхилтон», также испанец пошутил о перспективах сборной России на ЧМ.

    – Кто фаворит чемпионата мира?

    – Россия!

    – Нет, мы имеем в виду футбол.

    – Думаю, сложно сказать, кто будет победителем. Но мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе (смеется).

    Россия сыграет на ЧМ в группе А, куда попали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Источник: 1tv.ru

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    03.12.2017 01:10
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    Комментарии (8)
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    WhiteEgon
    1512252944
    Газпром мог бы и отсегнуть за комментарий. Жадные стали... Пуйоль должен был сказать, что рашка отличная сборная и может побороться за призовые места. Но денег не дали и получили правду-матку в лицо!
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    Басмачи
    1512268408
    Франция Бразилия Нигерия Германия Аргентина Бельгия
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    Аристократ Олжик
    1512273898
    Клоун
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    Igor Belousov
    1512281715
    пуйоль ты не прав
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    ologreds
    1694991813
    numo527947
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