АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал»

Встреча 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Голы на счету Антонио Валенсии, Джесси Лингарда (дубль) и Александра Лаказетта.

Во втором тайме полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба получил прямую красную карточку за фол на Экторе Бельерине. Француз пропустит встречу с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура.

Команды сохранили пятое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 4; 0:2 – Лингард, 11; 1:2 – Лаказетт, 49; 1:3 – Лингард, 63.

Удаления: нет – Погба, 74.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ