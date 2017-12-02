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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал»

    Встреча 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал»«Манчестер Юнайтед» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    Голы на счету Антонио Валенсии, Джесси Лингарда (дубль) и Александра Лаказетта.

    Во втором тайме полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба получил прямую красную карточку за фол на Экторе Бельерине. Француз пропустит встречу с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура.

    Команды сохранили пятое и второе места в турнирной таблице соответственно.

    Англия. Премьер-лига. 15-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Валенсия, 4; 0:2 – Лингард, 11; 1:2 – Лаказетт, 49; 1:3 – Лингард, 63.

    Удаления: нет – Погба, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 22:25
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    Комментарии (8)
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    фантоци
    1512242800
    Арсенал был хорош.
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    LMI
    1512242968
    Проиграли по делу. Недопустимо столь ОТВРАТИТЕЛЬНО играть в защите, это просто ужас какой-то. Ну и не реализовать как минимум 3-4 момента голевых... Так о чем тут говорить. Поражение заслуженное. Эмоций никаких, потому как ну не тянет Арсенал, не тянет. Скоро будут перемены, тогда и начнем на что-то надеяться
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    DeStar
    1512243061
    Шикарный матч! арсенал как минимум еще на 1 гол наиграл, но защита это днище полное, плюс не понимаю, почему не поставили пенальти когда сбивали велбека, там 100%, МЮ конечно тоже красавцы, более четко играли, а арсенал .. ну я люблю арсенал за его футбол, всегда летят вперед) только с таким футболом в защите нужны 4 пуйоля)
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    Alikhan
    1512243095
    dostoyno
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    УхоГорлоНос
    1512243100
    Погба,наверное,это имел ввиду, под "надеюсь игроки получат травмы". Решил взять в свои руки
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    Татарин за ЦСКА
    1512243338
    Ну вот есди бы не Де Хеа,кабзда была бы для МЮ
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    XaXatyn
    1512245177
    Красавцы МЮ, не подвели!
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    ologreds
    1694991815
    numo527929
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