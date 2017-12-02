Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев повторил рекорд Овчинникова по количеству «сухих» матчей в календарном году

    Акинфеев повторил рекорд Овчинникова по количеству «сухих» матчей в календарном году

    ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 6:0.

    Голкипер армейцев Игорь Акинфеев провел 20-й матч без пропущенных голов в 2017. Всего 31-летний вратарь сыграл в 30-ти встречах.

    Акинфеев повторил рекорд экс-голкипера сборной России Сергея Овчинникова, который не пропустил в 20-ти матчах в 2002 году, выступая за «Локомотив».

    По результатам сегодняшнего игрового дня РФПЛ команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице.

    Вчера главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сказал, что вопрос лишения Акинфеева капитанской повязки на ЧМ-2018 не обсуждается.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Doktor Dik
    1512240274
    Молодец Игорь!!! Кто бы что не говорил и не писал, ты лучший!!!!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512240379
    Лучший,что говорить
    Ответить
    paracetamol
    1512242893
    Да знаем, знаем, рекордсмен он и по сухим и по мокрым.
    Ответить
    СОКОЛ САРАТОВ
    1512248568
    ну теперь может побить рекорд если от спартака не пропустит
    Ответить
    cska-62
    1512249272
    Игорь - молодец! Ещё бы поменьше обращал внимание на озлобленных дураков, то цены бы ему не было! А ведь подобные дураки были и в эпоху Льва Яшина, чью карьеру я застал на её излёте в самом конце 60-ых - начале 70-ых. Увы.
    Ответить
    СЛАВА 81
    1512252241
    Анти рекорд по пропущенным мячам в ЛЧ это виновата вся команда , а сухие матчи в ЧР рекордсмен вратарь не стыковка получается.
    Ответить
    ologreds
    1694991815
    numo527922
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+