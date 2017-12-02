Акинфеев повторил рекорд Овчинникова по количеству «сухих» матчей в календарном году

ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 6:0.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев провел 20-й матч без пропущенных голов в 2017. Всего 31-летний вратарь сыграл в 30-ти встречах.

Акинфеев повторил рекорд экс-голкипера сборной России Сергея Овчинникова, который не пропустил в 20-ти матчах в 2002 году, выступая за «Локомотив».

По результатам сегодняшнего игрового дня РФПЛ команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице.

Вчера главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сказал, что вопрос лишения Акинфеева капитанской повязки на ЧМ-2018 не обсуждается.