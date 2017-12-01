Черчесов: «Нет даже рассуждений на тему, что капитаном на ЧМ может быть не Акинфеев»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре Игоре Акинфееве и полузащитнике Алане Дзагоеве.

«Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев — очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.

Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансировано: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров», — сказал Черчесов.

Соперниками хозяев турнира по группе А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.