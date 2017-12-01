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    • Черчесов: «Нет даже рассуждений на тему, что капитаном на ЧМ может быть не Акинфеев»

    Черчесов: «Нет даже рассуждений на тему, что капитаном на ЧМ может быть не Акинфеев»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре Игоре Акинфееве и полузащитнике Алане Дзагоеве.

    «Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев — очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.

    Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансировано: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров», — сказал Черчесов.

    Соперниками хозяев турнира по группе А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

    Источник: ФИФА

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    01.12.2017 23:49
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    Комментарии (7)
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    Freyk
    1512163345
    Черчесов как бы говорит: «Мне без разницы, как кто будет играть в ближайшие полгода до ЧМ, пусть хоть в запой уйдут, состав я уже выбрал и капитана назначил». И никого ведь почти не возмущает, что к чемпионату вполне возможно в лучших кондициях подойдет другой вратарь...
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    AtticusFinch
    1512163535
    А как же Игорь Денисов???
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    zico2205
    1512163879
    А может не надо вратаря ????
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    Алекc
    1512167192
    И это правильно. Акинфеев должен быть капитаном.
    Ответить
    BAIv
    1512168128
    из группы не выйдем с Конифеем....
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    ologreds
    1694991823
    numo527805
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