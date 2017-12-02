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    • Глушаков – о жеребьевке ЧМ: «Со всеми командами можно играть»

    Глушаков – о жеребьевке ЧМ: «Со всеми командами можно играть»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков дал комментарий о перспективах команды по результатам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

    Соперниками россиян по группе А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

    «Нормальная жеребьевка, со всеми командами можно играть. Проходимых соперников на чемпионате мира нет», — сказал хавбек.

    Во вчерашнем матче 19-го тура РФПЛ «Спартак»«Арсенал» (1:0) игрок забил победный гол на последней минуте основного времени. Команда Массимо Карреры поднялась на третью строчку в турнирной таблице. После матча Глушаков опубликовал командное фото красно-белых.

    Ранее мнением о жеребьевке поделился нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 01:49
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoLenaStop
    1512172955
    Сложно прогнозировать., как игра пойдёт. Тут помимо футбола и политика вмешается, градус будет выше крыши. Главное, не перегореть и верить!!!! Удачи и терпения всем! ВЕРИМ!!!!
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    богатяновский
    1512180600
    Ну и сказанул Глушак это на колхозном поле можно поиграть а потом можно ещё и пивка попить а здесь надо биться за страну и побеждать вот чудак поиграть он решил
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    АЛЕКС 58
    1512181346
    Осторожное высказывание!Можно играть,или нужно выигрывать!?
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    Superviser77
    1512183864
    Действительно, со всеми можно играть, только выигрывать надо...
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    DeutschlandUberAlles
    1512185492
    Осторожный Глушак.
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    ДАША Д
    1512185646
    Не тех соперников жребий выбрал, Глушаков никого не угадал
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    Burtaze
    1512191303
    походу Глушакова одолевают смутные сомнения...типа..."можно играть...а можно и не играть...." "не играть" - уже как то вошло в норму...если арабы для него непроходимые соперники...тогда увы...
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    Igor Belousov
    1512192523
    из такой группы надо выходить
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    vladimir-7
    1512197730
    Посмотрим, что скажет глухой после игры с Уругваем.
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    ologreds
    1694991823
    numo527816
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