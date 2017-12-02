Глушаков – о жеребьевке ЧМ: «Со всеми командами можно играть»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков дал комментарий о перспективах команды по результатам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

Соперниками россиян по группе А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

«Нормальная жеребьевка, со всеми командами можно играть. Проходимых соперников на чемпионате мира нет», — сказал хавбек.

Во вчерашнем матче 19-го тура РФПЛ «Спартак» – «Арсенал» (1:0) игрок забил победный гол на последней минуте основного времени. Команда Массимо Карреры поднялась на третью строчку в турнирной таблице. После матча Глушаков опубликовал командное фото красно-белых.

Ранее мнением о жеребьевке поделился нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов.