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    • Матч-открытие ЧМ-2018 станет антирекордным по рейтингу команд

    Матч-открытие ЧМ-2018 станет антирекордным по рейтингу команд

    По результатам сегодняшней жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018 соперниками сборной России по квартету A стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Турнир откроется 14-го июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

    Команды занимают 65-е и 63-е места в рейтинге ФИФА соответственно. Показатели являются антирекордными среди всех участников предыдущих чемпионатов мира, игравших в матчах-открытиях.

    Саудовская Аравия и Россия – также худшие команды ЧМ-2018 по рейтингу.

    Ранее главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов сказал, что не знаком с уровнем соперников.

    Глава РФС Виталий Мутко назвал жребий россиян нормальным.

    Источник: ФИФА

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    02.12.2017 00:00
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    Комментарии (25)
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    Joni
    1512176731
    Рейтинг не имеет значение если давно не было ЧМ. Он будет иметь значение только в первые пол года после ЧМ. Потом всё будет уже опять необъективно. К тому же кому нужен будет рейтинг если все всё увидят на ЧМ. Так что можно этот рейтинг упразднить
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    ribavadim
    1512177746
    63 и 65 место. Значит примерно равны?
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    propolis
    1512182196
    У нас, как всегда.. жребий благовалит, но есть сомнение, что даже с такими командами сборная России справится..
    Ответить
    ДСА
    1512185420
    Матч аутсайдеров
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    GoLenaStop
    1512185571
    Ха!.. Мы уже триста лет худшие в ИХ всех сра ных "рейтингах"! А мы играем и живём, как нам надо. Мы -лучшие!!!
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    vick-north-west
    1512186792
    А если учесть, что матчи открытия обычно заканчиваются 0:0 или 1:0, и выйти из Лужников как обычно будет сложно, то...
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    Обер-КанцлерЪ
    1512198768
    Получается Россия на 65-ом месте, а Саудовская Аравия - на 63-ем? Докатились!
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    maratagliulin
    1512202545
    За три недели до чемпионата мира 1986 года сборная Венгрии в "товарняке" порвала сборную Бразилии 3-0 и была по всем прогнозам и рейтингам фаворитом перед матчем со сборной СССР, но выиграли наши 6-0. Настрой, уверенность и поддержка зрителей - основа побед сборной России, а не безобьективные рейтинги ФИФы
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    OfaZavr
    1512203774
    давно ясно что эти рейтинги ничего не значат, поэтому без разницы кто там на каком месте это не отражает силы и качества игры команды.
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    ologreds
    1694991823
    numo527806
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