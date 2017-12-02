Матч-открытие ЧМ-2018 станет антирекордным по рейтингу команд

По результатам сегодняшней жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018 соперниками сборной России по квартету A стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Турнир откроется 14-го июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

Команды занимают 65-е и 63-е места в рейтинге ФИФА соответственно. Показатели являются антирекордными среди всех участников предыдущих чемпионатов мира, игравших в матчах-открытиях.

Саудовская Аравия и Россия – также худшие команды ЧМ-2018 по рейтингу.

Ранее главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов сказал, что не знаком с уровнем соперников.

Глава РФС Виталий Мутко назвал жребий россиян нормальным.