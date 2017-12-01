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    • Черчесов после жеребьевки ЧМ-2018 сказал, что не знает соперников сборной России

    Черчесов после жеребьевки ЧМ-2018 сказал, что не знает соперников сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о жеребьевке группового этапа чемпионата-мира-2018. Соперниками россиян по группе A стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    «Нельзя сказать после жеребьевки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и все равно достали.

    Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче «Ливерпуль»«Спартак». У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это все лишь имена. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все показывает поле.

    Единственное, что бросается в глаза, — игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчеркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но все решит поле», – сказал специалист.

    Полный результат жеребьевки доступен по ссылке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 20:24
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512149869
    НУ еще есть время изучить,да поможет Бог нашей сборной.Хочу еще молодым посмотреть хоть небольшой,но успех своей команды. Нужно просто поддержать нашу команду,всем.
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    Бубновский
    1512150901
    ...я бы не сказал, что по нарастающей - лучший вариант...ну только если ориентироваться на последнее евро
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    a-rakhmatov
    1512150930
    Лукавит Черчесов!...в душе наверное радуется, что не попал в смертельную группу....
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    yorgenbarenz
    1512151368
    Обычно хозяев турнира тянут за уши вплоть до полуфинала.Если эта практика не будет сломана,то скандала в 1/8 не избежать,эх,и не избежать!))
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    Kondrat Jr
    1512154337
    "У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это все лишь имена." Я плакалЪ ))))))))))) Боюсь, что эти "всего лишь имена" сделают итоговый результат. Возможно, даже не выходя на поле.
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    Бриг
    1512156577
    Попадать на Салаха и суареса неприятно. А что делать? С другими не легше.
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    АЛЕКС 58
    1512184759
    он что нибудь знает,индюк тупой?
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    ologreds
    1694991825
    numo527786
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