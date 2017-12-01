Черчесов после жеребьевки ЧМ-2018 сказал, что не знает соперников сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о жеребьевке группового этапа чемпионата-мира-2018. Соперниками россиян по группе A стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Нельзя сказать после жеребьевки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и все равно достали.

Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче «Ливерпуль» — «Спартак». У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это все лишь имена. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все показывает поле.

Единственное, что бросается в глаза, — игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчеркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но все решит поле», – сказал специалист.

Полный результат жеребьевки доступен по ссылке.