Американский журналист: «Россия не получила бы столь легкую группу на ЧМ, даже если бы купила жеребьевку»

Главный редактор бейсбольного отдела ESPN Нейт Сильвер поделился мнением о жребии сборной России на групповой этап ЧМ-2018.

«Пожалуй, это самая легкая группа, которую Россия могла теоретически получить. Они вряд ли добились бы лучшего результата, даже если бы купили жеребьевку», – написал журналист в твиттере.

В 2012 году New York Times включил книгу Сильвера «Сигнал и Шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет» в список главных бестселлеров года. Работа переведена на девять языков, включая русский.

Напомним, соперниками команды Станислава Черчесова по группе А стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.

Расписание встреч групповой стадии чемпионата мира доступно по ссылке.