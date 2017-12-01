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    • Американский журналист: «Россия не получила бы столь легкую группу на ЧМ, даже если бы купила жеребьевку»

    Американский журналист: «Россия не получила бы столь легкую группу на ЧМ, даже если бы купила жеребьевку»

    Главный редактор бейсбольного отдела ESPN Нейт Сильвер поделился мнением о жребии сборной России на групповой этап ЧМ-2018.

    «Пожалуй, это самая легкая группа, которую Россия могла теоретически получить. Они вряд ли добились бы лучшего результата, даже если бы купили жеребьевку», – написал журналист в твиттере.

    В 2012 году New York Times включил книгу Сильвера «Сигнал и Шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет» в список главных бестселлеров года. Работа переведена на девять языков, включая русский.

    Напомним, соперниками команды Станислава Черчесова по группе А стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.

    Расписание встреч групповой стадии чемпионата мира доступно по ссылке.

    Источник: Twitter

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    01.12.2017 22:45
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    Комментарии (24)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борз-95
    1512164132
    Все равно будет тяжело выходить из группы.
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    KARAT777
    1512164554
    жопа горит у пизболистов что сами не попали ни в какую группу
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    DeutschlandUberAlles
    1512164948
    Вамос Арриба ла Селестэ!
    Ответить
    rammax fcsm
    1512165643
    пиндосы, вы не получили бы более ублюдочного президента, даже если бы мы вмешивались в ваши вонючие выборы.....
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    Arifjon
    1512165716
    Отдыхай, америкоса и играй свой бейсбол
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    nbv
    1512167675
    такая же Группа как и на ЧМ в Бразилии . То же считали что легкая а на самом деле получилась как всегда на ЧМ нет слабых команд. Все хотят показать себя. По этому все в наших руках. Надо просто играть и побеждать в каждой игре
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    Ronko
    1512168662
    Состав Уругвая так-то не шутки. Учитывая, что Россия была как хозяйка - команда из 1-ой корзины, все выглядит логичным
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    sprint5
    1512185140
    пусть журналист остается со своим мнением
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    yorgenbarenz
    1512192854
    "...Даже если бы купили жеребьёвку...".Это устарело.У нас Чубайс есть с нанотехнологиями.Мир содрогнётся,когда увидит как подпрыгивают ворота наших соперников,слетают трусы с их вратарей,как судьи будут удалять за нецензурную брань в свой адрес мировых звёзд и т. д .
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    ologreds
    1694991823
    numo527800
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