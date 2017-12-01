По автобиографии Ибрагимовича снимут фильм

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал исполнительным директором экранизации книги «Я – Златан». Об этом сообщил ресурс Screen со ссылкой на источники в команде проекта.

Над сценарием также работает соавтор автобиографии Давид Лагеркранц, журналист и писатель, автор романа «Девушка, которая застряла в паутине». Ожидается, что в фильме будет показан период взросления Ибрагимовича в Мальме во время выступлений за одноименный клуб, позже – за «Аякс» и «Ювентус».

Согласно ряду СМИ, 36-летний Ибрагимович может возобновить карьеру в сборной Швеции. По результатам сегодняшней жеребьевки чемпионата мира-2018 шведы попали в группу F к командам Германии, Южной Кореи и Мексики.

В текущем сезоне форвард «красных дьяволов» провел четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 18-го ноября в матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) он вернулся на поле спустя полгода после разрыва крестообразных связок.