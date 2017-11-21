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  • Бышовец: «Победить «Марибор» «Спартаку» будет легче, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Бышовец: «Победить «Марибор» «Спартаку» будет легче, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

21 ноября 2017, 15:20
14

Известный российский тренер Анатолий Бышовец накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» заявил, что у него есть основания надеяться на победу подопечных Массимо Карреры. Специалист подчеркнул, что обыграть словенскую команду – задача более легкая для красно-белых, чем выход в плей-офф турнира.

После четырех туров спартаковцы с пятью очками занимают третью строчку в турнирной таблице группы Е, отставая на два балла от «Севильи» и на три – от «Ливерпуля». В активе «Марибора» одно очко.

«Одержать победу над «Марибором» несколько легче, чем решить главную задачу – пройти дальше в Лиге чемпионов. Есть все основания надеяться, что «Спартак» сегодня добьется победы. Спартаковцы в большинстве матчей демонстрируют определенную цельность в игре. Задачи перед командой стоят сложные, но они хорошо мотивируют футболистов. Я надеюсь, что «Спартак» сегодня выиграет. Есть все основания отдать предпочтение спартаковцам, и этого предпочтения вполне достаточно для победы.

В матче РФПЛ с «Краснодаром» (4:1) команда в оптимальном составе сыграла так, что напомнила мне прошлогодний чемпионский «Спартак». Играла сбалансированно, но с акцентом на атаку. И взаимодействие футболистов в линии нападения было ментальным и органичным.

Потеря Глушакова может сказаться, но вовремя восстановился Зобнин и достаточно успешно вошел в игру. Если будут потери, то можно сыграть в два нападающих. Очевидно, что команду могут повести за собой Промес и Зе Луиш за счет нацеленности на атаку и индивидуальных качеств. Промес действует ярко, а Зе Луиш может и оказать давление на оборону, и проявить бомбардирское мастерство.

Единственное, что может смущать – у «Марибора» хорошо поставлена игра на контратаках, которую нельзя недооценивать. Поэтому в обороне спартаковцам надо действовать очень надежно», – сказал Бышовец.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Спартак Марибор Бышовец Анатолий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Jenea83
1511267487
Удачи Спартаку. Нужна только победа. Если сегодня Севилья не выйграет то все шансы есть на плей офф.
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Dimka_Foxy
1511268280
Очень многое должно сойтись конечно, но всё равно удачи
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Ден 781
1511272404
Как не крути, но походу мы будем играть в ЛЕ
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insider_retro
1511274000
Не раз будет вспоминаться упущенная победа в первом поединке!.. И тем не менее сегодня надо блеснуть и не опарафиниться!..))
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Татарин за ЦСКА
1511280061
Удачи,Спартак.Только победы
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Полная Канистра
1511281766
главное не перегореть а спокойно и хладнокровно довести матч до победы и ещё во 2 тайме будьте уж повнимательнее в концовке особенно Меня всегда потом прошибает от таких вот ляпов в концовках
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Mahone
1511282887
Будет победа,не переживайте,мы все болеем за вас!!!!!!!!
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GoLenaStop
1511289626
Если каждый раз никак- ты болеешь за Спартак! Наконец-то размочили Марибор!!!
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