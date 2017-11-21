Бышовец: «Победить «Марибор» «Спартаку» будет легче, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» заявил, что у него есть основания надеяться на победу подопечных Массимо Карреры. Специалист подчеркнул, что обыграть словенскую команду – задача более легкая для красно-белых, чем выход в плей-офф турнира.

После четырех туров спартаковцы с пятью очками занимают третью строчку в турнирной таблице группы Е, отставая на два балла от «Севильи» и на три – от «Ливерпуля». В активе «Марибора» одно очко.

«Одержать победу над «Марибором» несколько легче, чем решить главную задачу – пройти дальше в Лиге чемпионов. Есть все основания надеяться, что «Спартак» сегодня добьется победы. Спартаковцы в большинстве матчей демонстрируют определенную цельность в игре. Задачи перед командой стоят сложные, но они хорошо мотивируют футболистов. Я надеюсь, что «Спартак» сегодня выиграет. Есть все основания отдать предпочтение спартаковцам, и этого предпочтения вполне достаточно для победы.

В матче РФПЛ с «Краснодаром» (4:1) команда в оптимальном составе сыграла так, что напомнила мне прошлогодний чемпионский «Спартак». Играла сбалансированно, но с акцентом на атаку. И взаимодействие футболистов в линии нападения было ментальным и органичным.

Потеря Глушакова может сказаться, но вовремя восстановился Зобнин и достаточно успешно вошел в игру. Если будут потери, то можно сыграть в два нападающих. Очевидно, что команду могут повести за собой Промес и Зе Луиш за счет нацеленности на атаку и индивидуальных качеств. Промес действует ярко, а Зе Луиш может и оказать давление на оборону, и проявить бомбардирское мастерство.

Единственное, что может смущать – у «Марибора» хорошо поставлена игра на контратаках, которую нельзя недооценивать. Поэтому в обороне спартаковцам надо действовать очень надежно», – сказал Бышовец.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча.