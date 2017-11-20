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  • Защитник «Марибора»: «Мы изучили игру «Спартака». Готовы навязать им борьбу»

Защитник «Марибора»: «Мы изучили игру «Спартака». Готовы навязать им борьбу»

20 ноября 2017, 20:37
13

Защитник «Марибора» Жан-Клод Биллонг поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

«Впервые нахожусь в России, но не ощущаю никакого давления — я уже играл против «Севильи» и «Ливерпуля» и получил нужный опыт. Мы изучили манеру игры «Спартака» и долго анализировали их действия. У них много качественных и опасных атакующих игроков — Зе Луиш, Промес, Луис Адриано, но мы готовы навязать им борьбу, показать свою лучшую игру и добиться результата», — сказал 23-летний француз.

Ранее интервью дал главный тренер команды Дарко Миланич.

Матч на «Открытие Арене» состоится завтра. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Марибор Биллонг Жан-Клод
Комментарии (13)
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oyabun
1511198847
Думаю результат предстоящей встречи будет зависеть исключительно от игроков одной команды - Спартака! И на данный момент, я не вижу что могло бы помешать им победить.
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Сильвербой
1511199331
Меня вполне устроит счет 2-0!
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DOCTOR PENALTY
1511201104
Только бы Спартак не видел эту игру с позиций того, что было в Краснодаре.
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insider_retro
1511201256
Навязывайте, показывайте, добивайтесь... Надеюсь, перечисленные выше игроки перевесят чашу весов поединка в пользу Спартака!.. Удачи, и победы!!
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DeviDjons
1511203764
Изучить игру Спартака далеко не самое главное товарищ Жан-Клод, мы с женой например тоже можем их игру изучить...
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Полная Канистра
1511204177
оооооооо мы в шоке что нам делать то ? они нас изучают через дуршлаг
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odin1973
1511204593
Да не зависит от вас ни чего....если Спартак с настроем выйдет боевым то порвет ,как тузик грелку, а если спустя рукава сыграет то( .разного класса игроки в командах.
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alex1951
1511209170
Жан-Клод ты француз,а значит должен помнить ,как земеля твой Наполеон закончил свою игру в России. Одумайся и мы тогда вас сильно бить не будем)))))))
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mialkov
1511215068
На испуг берете? )))
Ответить
OfaZavr
1511248997
ой да ладно вам, результат первого матча был случайностью больше надеюсь такого не допустим.
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