Защитник «Марибора»: «Мы изучили игру «Спартака». Готовы навязать им борьбу»

Защитник «Марибора» Жан-Клод Биллонг поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

«Впервые нахожусь в России, но не ощущаю никакого давления — я уже играл против «Севильи» и «Ливерпуля» и получил нужный опыт. Мы изучили манеру игры «Спартака» и долго анализировали их действия. У них много качественных и опасных атакующих игроков — Зе Луиш, Промес, Луис Адриано, но мы готовы навязать им борьбу, показать свою лучшую игру и добиться результата», — сказал 23-летний француз.

Ранее интервью дал главный тренер команды Дарко Миланич.

Матч на «Открытие Арене» состоится завтра. Начало – в 20:00 по московскому времени.