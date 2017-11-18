ФНЛ. Санкт-Петербургское «Динамо» обыграло «Луч-Энергию», проигрывая 0:2 по ходу матча, и другие результаты

Санкт-Петербургское «Динамо» одержало волевую победу над «Луч-Энергией» со счетом 3:2.
Петербуржцы проигрывали 0:2 после первого тайма, но благодаря хет-трику Артема Кулишева одержали победу.
Первенство ФНЛ. 24-й тур
Динамо (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 — Тихий, 13; 0:2 — Гелоян, 33; 1:2 — Кулишев, 58; 2:2 — Кулишев, 74; 3:2 — Кулишев (с пенальти), 90+4.
Химки – Томь (Томск) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Радченко, 23; 2:0 — Радченко, 37; 3:0 — Мостовой, 64; 3:1 — Герасимов, 77.
Кубань (Краснодар) – Тюмень – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 — Завезен, 57; 2:0 — Завезен, 59; 3:0 — Марков, 83; 3:1 — 4:1 — Карпов, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру