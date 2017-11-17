Кака: «Я хочу остаться в футболе. Возможно, стану тренером или спортивным директором»

Свободный агент Кака поделился планами на будущее.

«На данный момент у меня нет контракта с каким-либо клубом, но я по-прежнему чувствую себя футболистом. В ближайшие несколько недель приму решение относительно своего будущего. Определенно хотел бы остаться в футболе – возможно как тренер или спортивный директор.

Идеально было бы пойти путем Зинедина Зидана, как бы просто это не звучало. Процесс его эволюции из игрока в тренера получился образцовым. Он отлично использовал все, чему научился от Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Потом он немного отдохнул, позже возглавил молодежку, а когда почувствовал, что уже готов, принял главную команду», – сказал 35-летний бразилец.

Ряд итальянских СМИ связывает Кака с работой в «Милане», за который он выступал с 2003 по 2009 год и в сезоне-2013/14.