«Наполи» может купить 20-летнего защитника «Эспаньола» за 40 миллионов

«Наполи» проявляет интерес к крайнему защитнику «Эспаньола» Аарону Кариколю. Об этом сообщил ресурс Sports.es.

Согласно источнику, неаполитанский клуб еще не сделал официально предложения по трансферу. Издание отметило, что нынешняя сумма выкупа Мартина составляет 30 миллионов евро и в июле будет увеличена до 40-ка.

Воспитанник каталонского клуба Мартин подписал взрослый контракт в августе 2016 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех соревнованиях без результативных действий.

Команда Маурицио Сарри после 12-ти туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.