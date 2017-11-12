Фанаты вышедшей на ЧМ-2018 сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии

Как и писал ранее «Бомбардир», сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Вслед за этим болельщики команды стали праздновать успех – в том числе и на территории Европы.

Так, в бельгийской столице – Брюсселе – марокканские болельщики устроили беспорядки, в устранение которых пришлось вмешиваться местным полицейским. Всего в нарушении спокойствия замечены 300 марокканцев.

Последний раз сборная Марокко играла на чемпионате мира в 1998 году.