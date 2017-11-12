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  • Фанаты вышедшей на ЧМ-2018 сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии

Фанаты вышедшей на ЧМ-2018 сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии

12 ноября 2017, 11:47
3

Как и писал ранее «Бомбардир», сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Вслед за этим болельщики команды стали праздновать успех – в том числе и на территории Европы.

Так, в бельгийской столице – Брюсселе – марокканские болельщики устроили беспорядки, в устранение которых пришлось вмешиваться местным полицейским. Всего в нарушении спокойствия замечены 300 марокканцев.

Последний раз сборная Марокко играла на чемпионате мира в 1998 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бельгия. Про-Лига Марокко
Комментарии (3)
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jet andy
1510476829
Жалко бельгийцев нормальных. Некогда дружелюбный Брюссель совсем клоакой стал. Женщины бояться по улицам ходить вечером и ночью, а в некоторые кварталы в любое время суток лучше не соваться.
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Alex Y
1510476952
Да уж(
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cska-62
1510498210
Отмультикультурализдили, получается!
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