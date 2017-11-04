Смолов впервые в карьере забил на «Петровском» и догнал Бухарова по количеству голов в РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов благодаря дублю в гостевом матче 16-го тура РФПЛ с «Тосно» сравнялся с форвардом «Ростова» Александром Бухаровым по количеству голов в Премьер-лиге.

На данный момент в активе обоих игроков по 59 забитых мячей. Столько же и у экс-полузащитника «Алании» Бахвы Тедедева. Таким образом футболисты делят 26-28 места в списке снайперов чемпионата России.

Также отметим, что Смолов в первый раз за карьеру сумел отметиться голом на петербургском стадионе «Петровский», который на протяжении длительного времени был домашней ареной «Зенита».