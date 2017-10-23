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    ФИФА признала Буффона лучшим вратарем 2017 года

    Лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА признан игрок «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    В минувшем сезоне итальянец в составе туринского клуба выиграл чемпионат и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов «бьянконери» уступили «Реалу» со счетом 1:4.

    Ранее тренер мадридского клуба Зинедин Зидан получил награду лучшему тренеру года. Лучшим голом-2017 был признан мяч нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас».

    Источник: ФИФА

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    23.10.2017 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 октября 2017, 21:55

      БРАВО ДЖИ ДЖИ!!!! Уважаю! Заслужил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:20

      справедливо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 октября 2017, 23:22

      за все заслуги перед футболом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 октября 2017, 23:13

      Джи Джи крут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 22:40

      Поздравляем, Буффон заслуживает !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 октября 2017, 22:40

      Достоин !

      4
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