ФИФА признала Буффона лучшим вратарем 2017 года

БРАВО ДЖИ ДЖИ!!!! Уважаю! Заслужил!
Лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА признан игрок «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
В минувшем сезоне итальянец в составе туринского клуба выиграл чемпионат и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов «бьянконери» уступили «Реалу» со счетом 1:4.
Ранее тренер мадридского клуба Зинедин Зидан получил награду лучшему тренеру года. Лучшим голом-2017 был признан мяч нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас».
twit text
— #TheBest (@FIFAcom) 23 октября 2017 г.