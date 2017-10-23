ФИФА признала Буффона лучшим вратарем 2017 года

Лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА признан игрок «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

В минувшем сезоне итальянец в составе туринского клуба выиграл чемпионат и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов «бьянконери» уступили «Реалу» со счетом 1:4.

Ранее тренер мадридского клуба Зинедин Зидан получил награду лучшему тренеру года. Лучшим голом-2017 был признан мяч нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас».