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АПЛ. «МЮ» проиграл впервые в сезоне, «Манчестер Сити» оторвался на пять очков и другие результаты

21 октября 2017, 18:54
4

«Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги уступил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 1:2. Забили Аарон Моуй, Лоран Депуатр и Маркус Рэшфорд.

Команда Жозе Моуриньо с 20-ю баллами сохранила второе место в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» набрал 12 очков и поднялся на девятую строчку.

В параллельной встрече лидер турнира «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 3:0. Нападающий Серхио Агуэро забил 177-й гол за клуб сравнялся с лучшим бомбардиром в истории «горожан». Подопечные Хосепа Гвардиолы оторвались от соседей на пять очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моуй, 28; 2:0 – Депуатр, 33; 2:1 – Рэшфорд, 78.

Манчестер Сити – Бернли – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Агуэро, 30 (с пенальти); 2:0 – Отаменди, 73; 3:0 – Сане, 75.

Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: 1:0 – Марино, 86.

Сток Сити – Борнмут – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Сурман, 16; 0:2 – Станислас, 18 (с пенальти); 1:2 – Диуф, 63.

Суонси Сити – Лестер Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандес, 25 (в свои ворота); 0:2 – Оказаки, 49; 1:2 – Моусон, 56.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед
Комментарии (4)
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Skrudg
1508602006
И на старуху бывает проруха!
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Gullit 76
1508602362
Нет конкурентов у сити в этом году!
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Павел Буре
1508603432
уйдет маур в ПСЖ.
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OfaZavr
1508654930
Сити мощно прет в этом сезоне, вот еще и Юнайтед оступился им на руку.
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