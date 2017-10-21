ФНЛ. «Ротор-Волгоград» обыграл «Томь», «Оренбург» и «Авангард» победителя не выявили

Пока выйграл Ротор Есипова , наделюсь все наладится и команда будет занимать то место где она должна быть, удачи Павлов. Только Ротор! Только победа!
«Ротор-Волгоград» одержал победу над «Томью» в домашней встрече 19-го тура ФНЛ.
В другом поединке «Оренбург» и «Авангард» разошлись миром, забив друг другу по одному голу.
Россия. Первенство ФНЛ. 19-й тур
Ротор-Волгоград – Томь – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сысуев, 78; 2:0 – Колычев, 86.
Оренбург – Авангард – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Коробов, 23 (с пенальти); 1:1 – Мамтов, 58.