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    ФНЛ. «Ротор-Волгоград» обыграл «Томь», «Оренбург» и «Авангард» победителя не выявили

    «Ротор-Волгоград» одержал победу над «Томью» в домашней встрече 19-го тура ФНЛ.

    В другом поединке «Оренбург» и «Авангард» разошлись миром, забив друг другу по одному голу.

    Россия. Первенство ФНЛ. 19-й тур

    Ротор-Волгоград – Томь – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сысуев, 78; 2:0 – Колычев, 86.

    Оренбург – Авангард – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коробов, 23 (с пенальти); 1:1 – Мамтов, 58.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Vegves 21 октября 2017, 22:20

      Пока выйграл Ротор Есипова , наделюсь все наладится и команда будет занимать то место где она должна быть, удачи Павлов. Только Ротор! Только победа!

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