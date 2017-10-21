Семак заявил, что расстроен ничьей со «СКА-Хабаровском», несмотря на то, что «Уфе» пришлось отыгрываться

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак остался недоволен ничьей, добытой в гостевом матче 14-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:2).

Напомним, уфимцы уступали в счете после первого тайма с разницей в два мяча.

«Кротов вышел, чтобы усилить атаку, потому что мы проигрывали в два мяча. Заменил Тумасяна, так как у него была желтая, и мы понимали, что будем много атаковать, а соперник будет действовать на контратаках. Ниже опустился Живоглядов, потому что он обладает хорошей скоростью.

Результатом мы расстроены, так как у нас было много моментов, но футбол есть футбол. У нас также была проблема при игре на стандартах – два гола пропустили. Не смогли с этим разобраться, но в футболе все бывает», – прокомментировал встречу Семак в эфире телеканала «Наш футбол».