В ворота «Спартака» назначили пенальти впервые за 12 туров сезона РФПЛ

«Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

Защитник грозненцев Родолфо поразил ворота Александра Селихова ударом с пенальти. Арбитр Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый за фол Сердара Таски на Бернарде Берише в штрафной гостей.

Пенальти стал первым в ворота красно-белых, начиная с начала сезона.

Напомним, команда Массимо Карерры по итогам матча в Грозном поднялась на пятое место в турнирной таблице РФПЛ.