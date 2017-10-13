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    В ворота «Спартака» назначили пенальти впервые за 12 туров сезона РФПЛ

    «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

    Защитник грозненцев Родолфо поразил ворота Александра Селихова ударом с пенальти. Арбитр Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый за фол Сердара Таски на Бернарде Берише в штрафной гостей.

    Пенальти стал первым в ворота красно-белых, начиная с начала сезона.

    Напомним, команда Массимо Карерры по итогам матча в Грозном поднялась на пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 22:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:46

      пенальти по делу, когда справедливо то и без вопросов.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 11:03

      Какой ужас, надо Лапочкина в ФНЛ за это отправлять судить.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 октября 2017, 10:33

      пенальти то был по делу... никто и не спорит. А то что не назначали до этого... так поводов не было.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 октября 2017, 08:33

      а еще 1 не назначил

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2017, 00:38

      Дело не в количестве, а в качестве! Правильнее - в законности назначения пенальти. На картинке отчётливо видно, что игра была если и в мяч, то до мяча нога не дотянулась, а свалила форварда... Чистый пенальти!

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 октября 2017, 22:15

      СЕНСАЦИЯ!!!!

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