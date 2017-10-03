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    Бэйл выбыл из строя как минимум на месяц

    Стали известны сроки восстановления от травмы футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Игрок испытывает проблемы с икроножной мышцей и пробудет вне игры не меньше месяца.

    Повреждение валлийцем было получено во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» (3:1).

    Таким образом, Бэйл пропустит игру против своей бывшей команды – английского «Тоттенхэма» (середина октября), а также матчи сборной Уэльса на финише отборочного цикла к ЧМ-2018.

    Источник: The Sun

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    03.10.2017 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 5 октября 2017, 12:39

      Не везёт ему.Только разыгрался и на тебе...

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