Бэйл выбыл из строя как минимум на месяц

Стали известны сроки восстановления от травмы футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Игрок испытывает проблемы с икроножной мышцей и пробудет вне игры не меньше месяца.

Повреждение валлийцем было получено во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» (3:1).

Таким образом, Бэйл пропустит игру против своей бывшей команды – английского «Тоттенхэма» (середина октября), а также матчи сборной Уэльса на финише отборочного цикла к ЧМ-2018.