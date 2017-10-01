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    Фанаты «Лацио» пели расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Сассуоло»

    «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 6:1.

    По ходу встречи болельщики римского клуба оскорбили футболистов соперника Клода Адьяпонга и Альфреда Дункана на расовой почве.

    Защитник сборной Италии-U19 Адьяпонг родился в Модене в семье ганцев. Полузащитник Дункан заигран за «черных звезд».

    В четверг «Лацио» провел матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Зюлте-Варегем» (2:0) при пустых трибунах из-за расизма со стороны болельщиков в ответном матче 1/16 ЛЕ-2014/15 против «Спарты» (0:3).

    Источник: Associated Press

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    01.10.2017 21:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 2 октября 2017, 15:26

      В Москве так же - про весь Арарат - кричат..

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2017, 12:00

      ну тут уже не на пустом месте, за фанами Лацио давно такая херь водится.

      1
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      Рейтинг: +313

      MrSmit 1 октября 2017, 22:45

      Нужно срочно открывать дело в отношении Спартака, по-любому их происки.

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 21:59

      Фашики-болелы команду до добра не доведут...

      0
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