Фанаты «Лацио» пели расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Сассуоло»

«Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 6:1.

По ходу встречи болельщики римского клуба оскорбили футболистов соперника Клода Адьяпонга и Альфреда Дункана на расовой почве.

Защитник сборной Италии-U19 Адьяпонг родился в Модене в семье ганцев. Полузащитник Дункан заигран за «черных звезд».

В четверг «Лацио» провел матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Зюлте-Варегем» (2:0) при пустых трибунах из-за расизма со стороны болельщиков в ответном матче 1/16 ЛЕ-2014/15 против «Спарты» (0:3).