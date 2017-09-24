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    РФПЛ. «Урал» дома обыграл «Тосно» и обошел «Спартак»

    Матч 11-го тура чемпионата России «Урал»«Тосно» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Георгия Чантурии, Алексея Евсеева, Эрика Бикфалви и Николы Труйича.

    Клуб из Екатеринбурга набрал 16 очков и сместил «Спартак» с шестой строчки в турнирной таблице. Команда Дмитрия Парфенова с девятью баллами сохранила 13-ю позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Тосно – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти); 2:0 – Евсеев, 9; 3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти); 3:1 – Труйич, 85.

    «Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 79), Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин, Бумаль, Глушков, Чантурия (Манучарян, 67), Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви.

    «Тосно»: Юрченко, Дудиев, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович (Трошечкин, 87), Казаев (Мелкадзе, 61), Палиенко (Труич, 69), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

    Предупреждения: нет – Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90+2.

    Удаление: нет – Мирзов, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 15:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:55

      Что-то странным мне судейство показалось. Все пенальти - в одни ворота, а надо бы в те и другие.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 сентября 2017, 18:33

      После следующего тура и Уфа с Тулой наверное обгонят Спартак. Что за блядство творится с командой,никак не пойму.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 17:51

      Урал с победой! Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 24 сентября 2017, 17:45

      Да, и как Динамо вылетит в пердив

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 сентября 2017, 16:21

      ну вот, Спартак почти в самой заднице.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 сентября 2017, 16:15

      Урал вроде и повыше был по ходу ЧР, но сливает игры и падает вниз, до еврокубков не хватает чего-то

      4
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > BAIv 24 сентября 2017, 16:20

      Значит рано ещё,не дорос,...

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:03

      Хорошо бы, если бы этот щелчок по носу пошёл на пользу красно-белым.Чуток конкретики: Сколько стоит€ состав Спартака и сколько Урала?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:08

      Раз в десять больше

      2
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:29

      В этом траснферном окне Урал вроде никого не купил. Только свободных агентов брал нахаляву, плюс в аренду взяли. И Лунгу продали за 1 млн

      0
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