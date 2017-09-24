РФПЛ. «Урал» дома обыграл «Тосно» и обошел «Спартак»

Матч 11-го тура чемпионата России «Урал» – «Тосно» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Георгия Чантурии, Алексея Евсеева, Эрика Бикфалви и Николы Труйича.

Клуб из Екатеринбурга набрал 16 очков и сместил «Спартак» с шестой строчки в турнирной таблице. Команда Дмитрия Парфенова с девятью баллами сохранила 13-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – Тосно – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти); 2:0 – Евсеев, 9; 3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти); 3:1 – Труйич, 85.

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 79), Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин, Бумаль, Глушков, Чантурия (Манучарян, 67), Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви.

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович (Трошечкин, 87), Казаев (Мелкадзе, 61), Палиенко (Труич, 69), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

Предупреждения: нет – Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90+2.

Удаление: нет – Мирзов, 90+3.

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