Серия А. «Сампдория» обыграла «Милан», «россонери» не забили впервые за 7 месяцев

Нужно Анчелотти вернуть . . .
«Сампдория» в матче 6-го тура чемпионата Италии добилась победы над «Миланом» со счетом 2:0. Мячи на счету Дувана Сапаты и Рикардо Альвареса.
Команда Марко Джампаоло набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Подопечные Винченцо Монтеллы с 12-ю баллами находятся строкой выше.
Миланский клуб не забил впервые с февраля – в матче 23-го тура Серии А-2016/17 команда также уступила «Сампдории» с минимальным счетом.
Италия. Серия А. 6-й тур
Гол: 1:0 – Сапата, 72; 2:0 – Альварес, 90+1.