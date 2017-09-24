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    Серия А. «Сампдория» обыграла «Милан», «россонери» не забили впервые за 7 месяцев

    «Сампдория» в матче 6-го тура чемпионата Италии добилась победы над «Миланом» со счетом 2:0. Мячи на счету Дувана Сапаты и Рикардо Альвареса.

    Команда Марко Джампаоло набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Подопечные Винченцо Монтеллы с 12-ю баллами находятся строкой выше.

    Миланский клуб не забил впервые с февраля – в матче 23-го тура Серии А-2016/17 команда также уступила «Сампдории» с минимальным счетом.

    Италия. Серия А. 6-й тур

    Сампдория – Милан – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сапата, 72; 2:0 – Альварес, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 сентября 2017, 17:59

      Нужно Анчелотти вернуть . . .

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 24 сентября 2017, 16:14

      Сначала Реал. Теперь и Милан.

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