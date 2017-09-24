Серия А. «Сампдория» обыграла «Милан», «россонери» не забили впервые за 7 месяцев

«Сампдория» в матче 6-го тура чемпионата Италии добилась победы над «Миланом» со счетом 2:0. Мячи на счету Дувана Сапаты и Рикардо Альвареса.

Команда Марко Джампаоло набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Подопечные Винченцо Монтеллы с 12-ю баллами находятся строкой выше.

Миланский клуб не забил впервые с февраля – в матче 23-го тура Серии А-2016/17 команда также уступила «Сампдории» с минимальным счетом.

Италия. Серия А. 6-й тур

Сампдория – Милан – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сапата, 72; 2:0 – Альварес, 90+1.

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