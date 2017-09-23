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    Мюллер сказал, что «Бавария» подарила «Вольфсбургу» ничью в матче Бундеслиги

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал исход встречи 6-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (2:2). Нападающий гостей Даниэль Дидави забил решающий мяч в концовке матча.

    «Это не «Вольфсбург» наиграл на ничью, это мы ее сами отдали. Во втором тайме у нас было три отличных момента, в которых надо было забивать. В защите мы позволили сопернику создать и реализовать две ситуации. Мы выглядели не как одна команда. В сравнении с матчами против «Шальке» (3:0) и «Майнца» (4:0) мы уступили в скорости игры», – сказал немец.

    Ранее главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти отметил, что в матче группового этапа ЛЧ против «ПСЖ» команда сыграет в другой футбол.

    Напомним, чемпионы Германии впервые за 9 лет не удержали победу со счетом 2:0 в матче Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

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    23.09.2017 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 23 сентября 2017, 13:14

      Все бы так отмазывались как ни о чемошный Мюллер!

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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 23 сентября 2017, 05:39

      Привет вашим ставкам это называется

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Евгений П 23 сентября 2017, 09:36

      Ага, гады... Долго думал, тотал ставить ли... Надумал на "Бавария забьёт в обоих таймах"... Гады... ))))))

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 01:49

      А у нас Спартак - ТОСНО !

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