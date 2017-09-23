Мюллер сказал, что «Бавария» подарила «Вольфсбургу» ничью в матче Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал исход встречи 6-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (2:2). Нападающий гостей Даниэль Дидави забил решающий мяч в концовке матча.

«Это не «Вольфсбург» наиграл на ничью, это мы ее сами отдали. Во втором тайме у нас было три отличных момента, в которых надо было забивать. В защите мы позволили сопернику создать и реализовать две ситуации. Мы выглядели не как одна команда. В сравнении с матчами против «Шальке» (3:0) и «Майнца» (4:0) мы уступили в скорости игры», – сказал немец.

Ранее главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти отметил, что в матче группового этапа ЛЧ против «ПСЖ» команда сыграет в другой футбол.

Напомним, чемпионы Германии впервые за 9 лет не удержали победу со счетом 2:0 в матче Бундеслиги.