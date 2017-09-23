Анчелотти: «Бавария» сыграла не так, как хотела. В Париже мы покажем другую игру»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал комментарий по матчу с «Вольфсбургом» (2:2) в рамках 6-го тура чемпионата Германии.

«Мы сыграли не так, как хотели. Играли медленно, без интенсивности и компактности. Мы не контролировали матч, как обычно это бывает. Поэтому встреча закончилась с таким счетом. Свен Ульрайх ошибся, но и остальные игроки сыграли недостаточно хорошо. В Париже мы покажем другую игру», – сказал итальянец.

По итогу встречи на «Альянц Арене» мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице.

27-го сентября «Бавария» сыграет на выезде против «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.