«Бавария» впервые за 9 лет не удержала победу со счетом 2:0 в матче Бундеслиги

«Бавария» в матче 6-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Вольфсбургом» – 2:2. До 56-й минуты команда Карло Анчелотти вела 2:0, после чего полузащитник Максимилиан Арнольд сократил отставание гостей. На 83-й минуте хавбек Даниэль Дидави сравнял счет.

Мюнхенский клуб не удержал победу 2:0 в игре Бундеслиги впервые с августа 2008 года.

«Бавария» сохранила вторую строчку в турнирной таблице и имеет равное количество баллов с лидером дортмундской «Боруссией», которая завтра примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.