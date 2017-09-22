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    «Бавария» впервые за 9 лет не удержала победу со счетом 2:0 в матче Бундеслиги

    «Бавария» в матче 6-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Вольфсбургом» – 2:2. До 56-й минуты команда Карло Анчелотти вела 2:0, после чего полузащитник Максимилиан Арнольд сократил отставание гостей. На 83-й минуте хавбек Даниэль Дидави сравнял счет.

    Мюнхенский клуб не удержал победу 2:0 в игре Бундеслиги впервые с августа 2008 года.

    «Бавария» сохранила вторую строчку в турнирной таблице и имеет равное количество баллов с лидером дортмундской «Боруссией», которая завтра примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    Источник: Twitter

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    22.09.2017 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 23 сентября 2017, 06:01

      что с тобой не так Анчелотти

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 сентября 2017, 02:14

      Все серии рано или поздно кончаются.

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 23 сентября 2017, 02:13

      Баварии тоде деньги нужны, сейчас много кто сливается, мода нынче такая))

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