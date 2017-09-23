Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб может стать игроком «Черноморца»

    Экс-полузащитник «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб находится в сфере интересов одесского «Черноморца». Об этом сообщил YouTube-канал FootballHub.

    В июле 36-летний белорус получил статус свободного агента. Его последним клубом были «Крылья Советов». Прежде хавбек выступал за БАТЭ и турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

    В июне Глеб сказал, что определится с продолжением карьеры после отпуска.

    После 9-ти туров чемпионата Украины «Черноморец» занимает последнее 12-е место.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2017 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 24 сентября 2017, 10:17

      Пора ему на отдых...не мальчик уже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10025

      Как все! 23 сентября 2017, 18:46

      Зря..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      vodia_punk 23 сентября 2017, 02:46

      таких мастеров только в тот чемпионат и отправлять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 сентября 2017, 00:58

      Такой мастер в нашем чемпионате совсем не помешает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11