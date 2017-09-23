Глеб может стать игроком «Черноморца»

Экс-полузащитник «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб находится в сфере интересов одесского «Черноморца». Об этом сообщил YouTube-канал FootballHub.

В июле 36-летний белорус получил статус свободного агента. Его последним клубом были «Крылья Советов». Прежде хавбек выступал за БАТЭ и турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

В июне Глеб сказал, что определится с продолжением карьеры после отпуска.

После 9-ти туров чемпионата Украины «Черноморец» занимает последнее 12-е место.