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    Бош – первый тренер в истории Бундеслиги, начавший с пяти «сухих» матчей подряд

    «Боруссия» в матче 5-го тура чемпионата Германии обыграла «Гамбург» со счетом 3:0. Дортмундский клуб набрал 13 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице.

    Черно-желтые под руководством Петера Боша сыграли пятый матч подряд в Бундеслиге без пропущенных мячей. Показатель является рекордным по продолжительности для тренеров-дебютантов чемпионата.

    Бош возглавил команду в июне, покинув амстердамский «Аякс». 53-летний специалист тренировал голландский клуб на протяжении одного сезона. При нем столичная команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    «Боруссия» в Бундеслиге-2017/18:

    1-й тур: Вольфсбург – Боруссия – 0:3 (0:2)

    2-й тур: Боруссия – Герта – 2:0 (0:0)

    3-й тур: Фрайбург – Боруссия – 0:0

    4-й тур: Боруссия – Кельн – 5:0 (2:0)

    5-й тур: Гамбург – Боруссия – 0:3 (0:1)

    В следующем туре «шмели» примут «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 01:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:18

      Дружище, возьми родную Голландию на поруки...!!!!

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 22 сентября 2017, 05:39

      Далеко пойдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 22 сентября 2017, 01:32

      С Фрайбургом норм такая победа 0-0.

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Shpion23 22 сентября 2017, 17:21

      в статистику взяты сухие матчи а не победы, чуууувааакк))

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > Ajax_Amsterdam 23 сентября 2017, 09:21

      Изначально в новости было написано про пять побед, видимо потом уже переправили на матчи... чууууваааакк)

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Shpion23 23 сентября 2017, 18:29

      понял!) ну тут такие ляпы у них часто))

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