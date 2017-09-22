Бош – первый тренер в истории Бундеслиги, начавший с пяти «сухих» матчей подряд

«Боруссия» в матче 5-го тура чемпионата Германии обыграла «Гамбург» со счетом 3:0. Дортмундский клуб набрал 13 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице.

Черно-желтые под руководством Петера Боша сыграли пятый матч подряд в Бундеслиге без пропущенных мячей. Показатель является рекордным по продолжительности для тренеров-дебютантов чемпионата.

Бош возглавил команду в июне, покинув амстердамский «Аякс». 53-летний специалист тренировал голландский клуб на протяжении одного сезона. При нем столичная команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Боруссия» в Бундеслиге-2017/18:

1-й тур: Вольфсбург – Боруссия – 0:3 (0:2)

2-й тур: Боруссия – Герта – 2:0 (0:0)

3-й тур: Фрайбург – Боруссия – 0:0

4-й тур: Боруссия – Кельн – 5:0 (2:0)

5-й тур: Гамбург – Боруссия – 0:3 (0:1)

В следующем туре «шмели» примут «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча состоится завтра в 16:30 по московскому времени.