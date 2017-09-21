Григорян: «Только быдло и конченая свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян подвел итог вылету из Кубка России. В матче 1/16 финала его команда уступила «СКА-ХабаровскуСКА-Хабаровск» со счетом 1:2. Во втором тайме между специалистом и болельщиками его бывшего клуба произошел конфликт.

«В первом тайме было преимущество у «СКА-Хабаровска». Те коррективы, которые внесли во втором тайме, позволили нам открыть счет так, как и планировали. Уровень соперника не позволил сыграть нам в свою силу. Пожалуй, это самое важное. Они победили заслуженно. Хотя при счете 1:0 мы могли увеличить разрыв, но преимущество у СКА было более объективным.

Почему болельщики так отнеслись ко мне? Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдет время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер — Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченая свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион.

Что касается замены Тобоева, то я не угадал со стартовым составом. У игрока небольшой опыт игры в стартовом составе. Поддержать его? Он подвел нас, не настроился на матч. Не показал 50 процентов своих возможностей.

Почему заменил Павлюченко? Лидеры команды не довольны своей игрой. Футболисты берут ответственность на себя. Я лидеров не меняю. Судя по тому, как выступили мы сегодня, нужно было менять нас всех. И лидеров, и меня. Главное, я увидел, как мы выглядим на фоне команд РФПЛ.

Что с Маратом Измайловым? Он до сих пор не восстановился после травмы. Работает в общей группе, но не готов играть. Трудно сказать, когда он будет готов. Возможно, через неделю», – сказал Григорян.

50-летний тренер возглавил московский клуб в августе.