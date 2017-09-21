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    Григорян: «Только быдло и конченая свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь»

    Главный тренер «Арарата» Александр Григорян подвел итог вылету из Кубка России. В матче 1/16 финала его команда уступила «СКА-ХабаровскуСКА-Хабаровск» со счетом 1:2. Во втором тайме между специалистом и болельщиками его бывшего клуба произошел конфликт.

    «В первом тайме было преимущество у «СКА-Хабаровска». Те коррективы, которые внесли во втором тайме, позволили нам открыть счет так, как и планировали. Уровень соперника не позволил сыграть нам в свою силу. Пожалуй, это самое важное. Они победили заслуженно. Хотя при счете 1:0 мы могли увеличить разрыв, но преимущество у СКА было более объективным.

    Почему болельщики так отнеслись ко мне? Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдет время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер — Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченая свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион.

    Что касается замены Тобоева, то я не угадал со стартовым составом. У игрока небольшой опыт игры в стартовом составе. Поддержать его? Он подвел нас, не настроился на матч. Не показал 50 процентов своих возможностей.

    Почему заменил Павлюченко? Лидеры команды не довольны своей игрой. Футболисты берут ответственность на себя. Я лидеров не меняю. Судя по тому, как выступили мы сегодня, нужно было менять нас всех. И лидеров, и меня. Главное, я увидел, как мы выглядим на фоне команд РФПЛ.

    Что с Маратом Измайловым? Он до сих пор не восстановился после травмы. Работает в общей группе, но не готов играть. Трудно сказать, когда он будет готов. Возможно, через неделю», – сказал Григорян.

    50-летний тренер возглавил московский клуб в августе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 22:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 04:50

      Только быдло и конченая свинья...
      В зеркало посмотрись с ранья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 23:21

      Невыдержанное поведение с неадекватной реакцией, позволяет провоцировать Григоряна всем, кому не лень... А он и рад стараться!..
      Хрустального Измайлова и в Арарате не на долго хватило...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 сентября 2017, 23:09

      Григорян сам не далеко ушел от быдла,плюс тренер никакой

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 22:46

      Тебя надо менять в первую очередь.

      5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 сентября 2017, 22:38

      Только "кончеННая" двоечница с таким знанием русского может называть себя журналисткой.

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > ferrum 21 сентября 2017, 23:27

      с одной Н пишется слово "конченый" - на это намёк был.

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