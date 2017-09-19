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    ЦСКА отправился на матч с «Авангардом» без Акинфеева, Березуцких, Дзагоева и Витиньо

    ЦСКА вылетел в Курск на встречу 1/16 Кубка России с «Авангардом».

    Всего на матч отправились 15 человек. Вне заявки остались голкипер Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, а также нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов.

    Примечательно, что в составе армейцев лишь два номинальных защитника.

    Вратари – Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники – Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

    Полузащитники – Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.

    Нападающие – Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Матч «Авангард» – ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.09.2017 18:51
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 20 сентября 2017, 17:38

      Вместо этих ненужных вип-персон на матч отправились пять тайских массвжисток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 20 сентября 2017, 16:53

      Да могли вообще не лететь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      FERZZ 20 сентября 2017, 09:09

      Удачи Армейцам, думаю справятся!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > FERZZ 20 сентября 2017, 10:11

      Нет) удачи клубу из моих родных мест! а ЦСКА и так справится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 20 сентября 2017, 06:00

      будем предполагать, что тренер знает что делает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 сентября 2017, 02:26

      А почему 15, надо было и отправить 11, всё равно-же решили проиграть, зачем лишние траты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 сентября 2017, 00:36

      Хорошей игры! Победы ЦСКА!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 сентября 2017, 23:21

      Не забывайте про финансовое положение клуба, а в ЛЧ бабки платят за победы в группе не малые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 сентября 2017, 22:50

      Да, зря ребята в Курске билеты раскупали. Так-то кони к нашему "Авангарду" отнеслись пренебрежительно. Будет полный Кырнац. )

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 21:28

      Продують. Всего 2 защитника.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > prezent2017 20 сентября 2017, 00:05

      и этих хватит

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 сентября 2017, 20:42

      Забили на кубок.

      -1
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