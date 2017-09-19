ЦСКА отправился на матч с «Авангардом» без Акинфеева, Березуцких, Дзагоева и Витиньо

Вместо этих ненужных вип-персон на матч отправились пять тайских массвжисток
ЦСКА вылетел в Курск на встречу 1/16 Кубка России с «Авангардом».
Всего на матч отправились 15 человек. Вне заявки остались голкипер Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, а также нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов.
Примечательно, что в составе армейцев лишь два номинальных защитника.
Вратари – Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники – Кирилл Набабкин, Виктор Васин.
Полузащитники – Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.
Нападающие – Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч «Авангард» – ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.