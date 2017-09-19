ЦСКА отправился на матч с «Авангардом» без Акинфеева, Березуцких, Дзагоева и Витиньо

ЦСКА вылетел в Курск на встречу 1/16 Кубка России с «Авангардом».

Всего на матч отправились 15 человек. Вне заявки остались голкипер Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, а также нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов.

Примечательно, что в составе армейцев лишь два номинальных защитника.

Вратари – Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники – Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники – Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.

Нападающие – Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Авангард» – ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.