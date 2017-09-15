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    Бабаев: «Видел мем про состав ЦСКА через 30 лет. Мне понравился»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отсутствие трансферов в период летнего окна.

    «Видел мем про состав ЦСКА через 30 лет. Мне понравился. Чувство юмора в такой ситуации очень помогает. Мы постоянно обсуждаем эти темы в команде, и мне приятна реакция ребят. Многие бы, наверное, бросили весла, видя, что усиления нет, но к нашим парням это не относится. Лозунг наших болельщиков «Не отступать и не сдаваться» для команды является посылом к действию. Многие результаты, в том числе и победа над «Бенфикой» (2:1 в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ – прим. «Бомбардира»), были добыты во многом за счет характера и опыта.

    То, что команда из года в год не меняется, — стереотип. В линии обороны появился Васин, который до этого за ЦСКА почти не играл, а сейчас приносит пользу. В полузащите и нападении — Витиньо, тот же Головин, подтягивается другая молодежь. Сейчас наиболее остро стоит проблема нападающего, а стратегически — линии обороны. Если наши ветераны, которые до сих пор остаются лучшими защитниками с российским паспортом, одновременно завершат карьеру, будем решать этот вопрос. Другое дело, что на данный момент я не вижу адекватной замены Игнашевичу и Березуцким в России. Так что, наверное, придется обращать внимание на зарубежных футболистов.

    ЦСКА нужны качественные игроки, хотя бы сопоставимые с теми, кто уже есть в команде. Таких бесплатных вариантов найти не удалось. Но катастрофы в этом не вижу. С оговоркой по нападающему, состав у нас укомплектованный и боеспособный. Это доказывают и результаты прошлых сезонов — три золота и два серебра. Мы ведь не только в это трансферное окно никого не приобрели. Здорово, когда есть возможность обновлять состав и брать классных футболистов из Латинской Америки и Европы, но, когда ее нет, это не означает, что команда не способна бороться», — сказал Бабаев.

    Ранее Бабаев сказал, что армейцы могли арендовать нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 21:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      ЦСКА радует игрой 27 сентября 2017, 15:01

      Ребята, а кто в центре на фото? Никак не узнаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 11:33

      После того как построили новый стадион,а это не 5 копеек, клуб ещё долго будет выплачивать кредит. И как раз смена названия стадиона на ВЭБ-арену,реально помогла снизить кредитную нагрузку. Поэтому будем радоваться игре и надеяться на трансферы в будущем,а они обязательно будут..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 11:31

      Прикольно))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 16 сентября 2017, 08:00

      Шемберса не хватает:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 сентября 2017, 23:26

      Прикольно )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 15 сентября 2017, 22:38

      Безусловно нужны усилении но пока бюджет команды не позволяет нам это, только в прошлом году открыли стадион после этого сложно предложить игроку 20 30 40 мил как зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      rasim05 15 сентября 2017, 22:16

      Братья Березуцкие, особо и не постарели)

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 сентября 2017, 22:09

      Тут уж не до смеха...Смешные +++

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 сентября 2017, 21:52

      конифей вообще пропитый такой ...))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 сентября 2017, 21:45

      Да

      0
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