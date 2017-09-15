Бабаев: «Видел мем про состав ЦСКА через 30 лет. Мне понравился»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отсутствие трансферов в период летнего окна.

«Видел мем про состав ЦСКА через 30 лет. Мне понравился. Чувство юмора в такой ситуации очень помогает. Мы постоянно обсуждаем эти темы в команде, и мне приятна реакция ребят. Многие бы, наверное, бросили весла, видя, что усиления нет, но к нашим парням это не относится. Лозунг наших болельщиков «Не отступать и не сдаваться» для команды является посылом к действию. Многие результаты, в том числе и победа над «Бенфикой» (2:1 в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ – прим. «Бомбардира»), были добыты во многом за счет характера и опыта.

То, что команда из года в год не меняется, — стереотип. В линии обороны появился Васин, который до этого за ЦСКА почти не играл, а сейчас приносит пользу. В полузащите и нападении — Витиньо, тот же Головин, подтягивается другая молодежь. Сейчас наиболее остро стоит проблема нападающего, а стратегически — линии обороны. Если наши ветераны, которые до сих пор остаются лучшими защитниками с российским паспортом, одновременно завершат карьеру, будем решать этот вопрос. Другое дело, что на данный момент я не вижу адекватной замены Игнашевичу и Березуцким в России. Так что, наверное, придется обращать внимание на зарубежных футболистов.

ЦСКА нужны качественные игроки, хотя бы сопоставимые с теми, кто уже есть в команде. Таких бесплатных вариантов найти не удалось. Но катастрофы в этом не вижу. С оговоркой по нападающему, состав у нас укомплектованный и боеспособный. Это доказывают и результаты прошлых сезонов — три золота и два серебра. Мы ведь не только в это трансферное окно никого не приобрели. Здорово, когда есть возможность обновлять состав и брать классных футболистов из Латинской Америки и Европы, но, когда ее нет, это не означает, что команда не способна бороться», — сказал Бабаев.

Ранее Бабаев сказал, что армейцы могли арендовать нападающего «Краснодара» Федора Смолова.