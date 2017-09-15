Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Смолов был готов на понижение зарплаты ради аренды в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе клуба над трансфером нападающего «Краснодара» Федора Смолова летом.

    «Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Федор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но «Краснодар» не был готов отпустить его.

    При этом я не могу сказать ни слова упрека в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал», — сказал Бабаев.

    Напомним, в период трансферного окна сообщалось об интересе к 27-летнему форварду сборной России со стороны «Спартака».

    В текущем сезоне на счету Смолова три гола в пяти играх всех соревнований.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 11:13

      Хорошо что в Краснодаре остался. От добра добра не ищут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 сентября 2017, 09:17

      пора его уже отпустить, пусть полирует скамейку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 16 сентября 2017, 00:37

      ну не срослось, что теперь фантазировать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 сентября 2017, 23:45

      Федя, а слабо вообще от зарплаты отказаться ради ЦСКА ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 сентября 2017, 22:02

      БАБАЙ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 сентября 2017, 21:49

      не загоняется ли бабаев? то про дзюбу сочинил,теперь про смолова...надо горячим закусывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      voyagerb 15 сентября 2017, 21:17

      Гнать его надо от ЦСКА. Ему там делать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2017, 21:05

      У Смолова был шанс засветиться в Лиге Чемпионов. Чего тут непонятно? И цену свою повысить на европейском трансфертном рынке. "Краснодар" не отпустил. Его право. А нам счастье, что, наконец, Жамалетдинов место в основе стал получать. А он по потенциалу куда сильнее и Смолова, и Кокорина. Надо только дать ему свой потенциал реализовать. Сыграется с Витиньо и Дзагоевым, будет блеск!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > cska-62 15 сентября 2017, 21:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      с краснодаром и засветиться с конскими чтоль позориться, вам там и так судьи помогают

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -7

      krisvan > карасевщина 15 сентября 2017, 22:58

      дядя, что ты несешь?
      вот уж с кем позориться так это чья бы корова мычала)
      как раз обосрался твой краснодар любимый

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 21:03

      жидам веры нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 сентября 2017, 20:53

      Смолов если куда и хотел, то не в ЦСКА, а в ЛЧ ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -7

      krisvan > ufos73 15 сентября 2017, 22:59

      ага, в спартак наверное )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > krisvan 15 сентября 2017, 23:57

      Так и в Спартак хотел, Галицкий ток не дал ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11