Форвард «Ниццы» Плеа доволен взаимодействием с Балотелли

Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа считает, что в текущем розыгрыше Лиги Европы его команда способна показать достойный результат.

«В этом сезоне мы готовы лучше, чем в прошлом. Теперь мы знаем, чего ожидать, у нас есть хороший тренер, который много с нами разговаривает.

«Ницца» в этой встрече показала себя с хорошей стороны, что говорит о нашем желании показать результат в этой Лиге Европы.

Игра в паре с Марио Балотелли в схеме 4-4-2? Мы чувствуем себя спокойно, впереди у нас всегда есть поддержка. Это хорошо работает, что мы показали еще в матче с «Монако». В совокупности мы хорошо работаем и очень хорошо защищаемся. Если мы отдаем себя полностью, это только идет на пользу команде», – заявил Плеа.

Матч первого тура группового этапа «Зюлте-Варегем»– «Ницца» закончился со счетом 1:5.