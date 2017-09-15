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    Форвард «Ниццы» Плеа доволен взаимодействием с Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа считает, что в текущем розыгрыше Лиги Европы его команда способна показать достойный результат.

    «В этом сезоне мы готовы лучше, чем в прошлом. Теперь мы знаем, чего ожидать, у нас есть хороший тренер, который много с нами разговаривает.

    «Ницца» в этой встрече показала себя с хорошей стороны, что говорит о нашем желании показать результат в этой Лиге Европы.

    Игра в паре с Марио Балотелли в схеме 4-4-2? Мы чувствуем себя спокойно, впереди у нас всегда есть поддержка. Это хорошо работает, что мы показали еще в матче с «Монако». В совокупности мы хорошо работаем и очень хорошо защищаемся. Если мы отдаем себя полностью, это только идет на пользу команде», – заявил Плеа.

    Матч первого тура группового этапа «Зюлте-Варегем»– «Ницца» закончился со счетом 1:5.

    Источник: ФК «Ницца»

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    15.09.2017 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 сентября 2017, 12:46

      Хорошая команда подобралась...

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