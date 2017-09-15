Кокорин догнал Павлюченко и Титова по количеству голов в еврокубках

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин по количеству еврокубковых голов сравнялся с такими известными российскими игроками, как Роман Павлюченко, Егор Титов и Алан Дзагоев. У них у всех по 15 голов в Европе.

Отметим, что из этого количества Кокорин только один мяч забил в рамках Лиги чемпионов – все остальные зафиксированы в Лиге Европы.

Указанной отметки форвард достиг в матче против македонского «Вардара» (5:0).

Почему с Кокорина нужно брать пример