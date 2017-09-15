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    Кокорин догнал Павлюченко и Титова по количеству голов в еврокубках

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин по количеству еврокубковых голов сравнялся с такими известными российскими игроками, как Роман Павлюченко, Егор Титов и Алан Дзагоев. У них у всех по 15 голов в Европе.

    Отметим, что из этого количества Кокорин только один мяч забил в рамках Лиги чемпионов – все остальные зафиксированы в Лиге Европы.

    Указанной отметки форвард достиг в матче против македонского «Вардара» (5:0).

    Почему с Кокорина нужно брать пример

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 01:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 сентября 2017, 19:35

      Саша! Ждем рекорда в следующем матче ЛЕ. Так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 11:35

      Быстро. Думаю не только догонит, но и обгонит раза в 2-3.

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 15 сентября 2017, 10:58

      Давай Саня!!! Догоним всех и по голам в чемпионате России.

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 15 сентября 2017, 10:02

      Прорвало пацана. Со Смоловым в сборной мощь будет, если так же продолжат

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 09:51

      Лишь бы расслобон не словил!Догнать и перегнать Кержакова!

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Gullit 76 15 сентября 2017, 12:30

      Ну если он РОБОТ, а не ЧЕЛОВЕК, то расслабон не словит!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 сентября 2017, 09:43

      Давай, Саня, так держать!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 сентября 2017, 09:10

      Молодец! еще столько же и Кержакова догонит.
      конечно если продолжит так же играть.

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > BAIv 15 сентября 2017, 12:27

      Согласен! Но вот что занимательно! Кержаков набил голов РЕКОРДНОЕ количество, а его гавном болельщики поливают и не стесняются!!! ЗА ЧТО??? За рекорды??? Так и с Кокориным: хоть забивай, хоть нет, а СПОТКНЁШЬСЯ (скорее подножку сделают) и сразу ВСЕ ЗАВОНЯЮТ!!!! Моральный уровень болельщика в России даже не НИЖЕ ПЛИНТУСА - ЕГО ВООБЩЕ НЕЕЕТ!!! Обидно, но что сделаешь... Ну а Кокорину - УДАЧИ, да на трибуны внимание не обращать!!!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Правдоруб100 15 сентября 2017, 17:20

      Рановато Кокорина с Кержаковым сравнивать, пусть на уровне сезона два-три поиграет. Лично я в нём не вижу будущего потенциала, сейчас да у него идёт игра, по футбольному фартит. А что будет завтра? Если вчера он не играл! Посмотрим насколько он профессионален и дай бог, чтоб я ошибался.

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola > woyser 19 сентября 2017, 16:24

      +.
      Тоже не понимаю всеобщей проснувшейся любви к какошке. Он года 3-4 вообще не играл. А тут 2 месяца складываются удачно для него, и все вдруг заговорили о рекордах Кержа.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 сентября 2017, 09:07

      Ёп ты по 15 голов,вот это цифра;)

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 сентября 2017, 08:48

      Эко разошёлся!!! Раньше за голевыми талантами особо заметен не был!!!

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Nerlinger 15 сентября 2017, 12:29

      Кокорин со времён Динамо был ЗАМЕТЕН ВСЕГДА!!!

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 сентября 2017, 07:33

      сдуется Кокоша!

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > vodomut 15 сентября 2017, 12:28

      Назовите ЗВЕЗДУ МИРОВОГО УРОВНЯ, которая НЕ СДУЛАСЬ....

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Правдоруб100 15 сентября 2017, 17:21

      Дель Пьеро!

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Правдоруб100 15 сентября 2017, 17:22

      Чиловерт!

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      Рейтинг: +833

      Sola > Правдоруб100 19 сентября 2017, 16:27

      Мальдини, Гиггз, Скоулс, Хави (Барселона). Месси с Роналду.

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