Капитан «Зенита» Кришито не знает, что его команда выигрывала еврокубки

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от текущего евросезона. В своем интервью капитан команды дал понять, что не знает о победах сине-бело-голубых на международной арене.

«Конечно, мы будем пытаться выиграть Лигу Европы. Этот трофей станет первым еврокубковым для клуба, оттого он стал бы очень значимым.

У нас качественный состав, где есть молодые игроки. Очень внушительным звеном команды в этом сезоне является форвард Александр Кокорин, который наконец-то стал играть на своей привычной позиции», – заявил итальянец.

В группе Лиги Европы россияне играют с македонским «Вардаром», испанским «Реал Сосьедадом» и норвежским «Русенборгом».