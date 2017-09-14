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    Капитан «Зенита» Кришито не знает, что его команда выигрывала еврокубки

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от текущего евросезона. В своем интервью капитан команды дал понять, что не знает о победах сине-бело-голубых на международной арене.

    «Конечно, мы будем пытаться выиграть Лигу Европы. Этот трофей станет первым еврокубковым для клуба, оттого он стал бы очень значимым.

    У нас качественный состав, где есть молодые игроки. Очень внушительным звеном команды в этом сезоне является форвард Александр Кокорин, который наконец-то стал играть на своей привычной позиции», – заявил итальянец.

    В группе Лиги Европы россияне играют с македонским «Вардаром», испанским «Реал Сосьедадом» и норвежским «Русенборгом».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    14.09.2017 22:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 16:06

      Меньше слов больше дела.

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 сентября 2017, 11:24

      вот те раз...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 сентября 2017, 10:48

      Баклан.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 сентября 2017, 00:35

      правильно не надо знать историю этого клуба

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > СашкаГуров 15 сентября 2017, 01:19

      надо обязательно знать о рекордной серии Акинфеева.. 40 матчей надо УМУДРИТЬСЯ пропускать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > кошмарик 15 сентября 2017, 01:53

      ну надо хотя бы столько в ЛЧ поиграть!!!

      4
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 15 сентября 2017, 00:29

      Стыдоба!!!

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 сентября 2017, 00:18

      У Кришито крыша слетела.

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > Бомбардиръ 15 сентября 2017, 06:46

      Бакланы поклевали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 сентября 2017, 00:03

      не верю

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 сентября 2017, 00:01

      Ждем опровержения )

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > altezzik 15 сентября 2017, 00:17

      Скорее отмазок, мол не это он имел ввиду, он говорил про ЛЕ, а не КУ... А еще его сделают на ленек гидом в музее, что историю бомжей рассказывал детишкам ))))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 сентября 2017, 00:01

      Видимо голова тактикой забита)))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да это шелуха а не кубок

      -4
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