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    «Копенгаген» примет «Локомотив» в матче первого тура Лиги Европы

    В четверг, 14 сентября, стартует группового этап Лиги Европы, где представлены две российские команды. Первыми на поле выйдут футболисты «Локомотива». Им предстоит на выезде встретиться с «Копенгагеном».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Копенгаген» – «Локомотив». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 19:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 сентября 2017, 20:27

      Локо удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 сентября 2017, 20:04

      Локо, удачи !!

      Наш паровоз вперёд летит
      Болельщиков стихия
      в финале встретит он Зенит
      ведь кубок ждёт Россия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 14 сентября 2017, 19:50

      1-0 или 2-1 и Лёха забьёт обязательно с паса Фарфана или Антона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 14 сентября 2017, 19:48

      Вперед локо!!! Побеждать!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 сентября 2017, 19:47

      пора Локо смотреть надеюсь на положительный результат

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 сентября 2017, 19:44

      Локо удачи!

      2
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 14 сентября 2017, 19:39

      Локо, вперёд!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 сентября 2017, 19:38

      Удачи, ребята! Наш паровоз, вперёд лети!...

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 сентября 2017, 19:25

      Локо в 1-2 мяча, по-любому. На крайняк ничья, го маловероятно.
      Вперёд идёт! Локомотив! Ты уступи ему дорогу!
      Сегодня за Локо.
      Победы Вам.

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 19:15

      0:2 Миранчуки забьют.

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Gullit 76 14 сентября 2017, 19:24

      Нормальный исход.

      3
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