«Копенгаген» примет «Локомотив» в матче первого тура Лиги Европы

В четверг, 14 сентября, стартует группового этап Лиги Европы, где представлены две российские команды. Первыми на поле выйдут футболисты «Локомотива». Им предстоит на выезде встретиться с «Копенгагеном».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Копенгаген» – «Локомотив». Начало в 20:00, не пропустите!

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