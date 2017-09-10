Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Енисей» разгромил «Луч-Энергию», «Зенит-2» упустил победу над «Кубанью»

    Состоялись первые матчи 13 тура первенства ФНЛ. Красноярский «Енисей» дома не заметил сопротивления со стороны «Луч-Энергии», а «Зенит-2» в результативном поединке упустил на последних секундах победу над «Кубанью».

    В еще одном матче «Волгарь» в гостях сыграл вничью с «Сибирью».

    Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Енисей (Красноярск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 6; 2:0 – Гарбуз, 43; 3:0 – Саркисов, 45+2; 4:0 – Комков, 80 (с пенальти).

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Еловских, 5; 1:1 – Гай, 7; 2:1 – Панюков, 28; 2:2 – Марков, 69; 3:2 – Плетнев, 72; 3:3 – Гогниев, 90+4.

    Сибирь (Новосибирск) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Болонин, 20; 1:1 – Андреев, 36.

    Удаления: нет – Таказов, 77.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11