ФНЛ. «Енисей» разгромил «Луч-Энергию», «Зенит-2» упустил победу над «Кубанью»

Состоялись первые матчи 13 тура первенства ФНЛ. Красноярский «Енисей» дома не заметил сопротивления со стороны «Луч-Энергии», а «Зенит-2» в результативном поединке упустил на последних секундах победу над «Кубанью».

В еще одном матче «Волгарь» в гостях сыграл вничью с «Сибирью».

Первенство ФНЛ. 13-й тур

Енисей (Красноярск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 6; 2:0 – Гарбуз, 43; 3:0 – Саркисов, 45+2; 4:0 – Комков, 80 (с пенальти).

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Еловских, 5; 1:1 – Гай, 7; 2:1 – Панюков, 28; 2:2 – Марков, 69; 3:2 – Плетнев, 72; 3:3 – Гогниев, 90+4.

Сибирь (Новосибирск) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Болонин, 20; 1:1 – Андреев, 36.

Удаления: нет – Таказов, 77.

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