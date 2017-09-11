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    РФПЛ. «Урал» закроет 9-й тур матчем со «СКА-Хабаровском»

    В понедельник, 11 сентября, завершится девятый тур российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге местный «Урал» будет принимать «СКА-Хабаровск».

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – СКА-Хабаровск

    11 сентября, 17:30 по московскому времени

    Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов, 75.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Родолфо, 55 (в свои ворота); 1:1 – Раванелли, 84.

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Промес, 48.

    Ростов – Арсенал (Тула) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 7; 1:1 – Джорджевич, 32; 1:2 – Джорджевич, 70; 2:2 – Калачев, 85 (с пенальти).

    Тосно (Ленинградская область) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Марков, 5; 1:1 – Прудников, 18; 1:2 – Данченко, 25; 2:2 – Галиулин, 63.

    Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 52.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 16:24
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 сентября 2017, 16:18

      Пожелаю удачи Хабаровску! Хоть взять очки у Урала дома проблематично, но всё-же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 11 сентября 2017, 15:30

      Самые интересные матчи со СКА начнутся в ноябре, во где будет веселуха!!!! По морозу да ещё и на искусственном поле. А в декабре так и вовсе красотище. Составителям календаря огромный превет!!

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 12:15

      Угадал все результаты кроме Перми. Уралу надо выиграть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 сентября 2017, 10:50

      Уральцы, забейте этому болтуну, который после Спартака возомнил себя великим кипером.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 сентября 2017, 10:18

      Урал вперёд к победе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 09:30

      Перед еврокубками напрягся только Спартак и немного Локо,Цска еле двигался Зенит вообще весь матч стоял играя только в концовке таймов.Посмотрим что это им принесёт в играх.Всем удачи!

      1
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      Рейтинг: +67293

      portero 10 сентября 2017, 22:14

      с победой Краснодар!
      со Смоловым фарт возвращается

      2
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 10 сентября 2017, 18:46

      Давай, Федя, вытаскивай и команду, и тренера. Сезон попаши, а там уж ладно- ищи где лучше. Скажем: Спасибо,- и пожелаем удачи.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 сентября 2017, 18:22

      Аргентина не чемпион?))

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 сентября 2017, 18:08

      Динамо молодцы!

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