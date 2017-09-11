РФПЛ. «Урал» закроет 9-й тур матчем со «СКА-Хабаровском»

Пожелаю удачи Хабаровску! Хоть взять очки у Урала дома проблематично, но всё-же.
В понедельник, 11 сентября, завершится девятый тур российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге местный «Урал» будет принимать «СКА-Хабаровск».
Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур
Урал (Екатеринбург) – СКА-Хабаровск
11 сентября, 17:30 по московскому времени
Гол: 0:1 – Смолов, 75.
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Родолфо, 55 (в свои ворота); 1:1 – Раванелли, 84.
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Промес, 48.
Ростов – Арсенал (Тула) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Юсупов, 7; 1:1 – Джорджевич, 32; 1:2 – Джорджевич, 70; 2:2 – Калачев, 85 (с пенальти).
Тосно (Ленинградская область) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Марков, 5; 1:1 – Прудников, 18; 1:2 – Данченко, 25; 2:2 – Галиулин, 63.
Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 52.