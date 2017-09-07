Месси и Маскерано могут не сыграть с «Севильей» из-за сборной Аргентины

Футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут пропустить игру 11-го тура испанской Примеры с «Севильей», которая намечена на 5 ноября. Произойдет это в том случае, если сборная Аргентины попадет в стыковые игры квалификации чемпионата мира-2018.

Аргентина имеет все шансы остаться на пятой строчке в турнирной таблицы. В этом случае команде предстоит сыграть 6 ноября в первом стыковом матче с победителем зоны Океании – Новой Зеландией.

В том случае, если сборная Уругвая окажется на пятой строчке, то матч с «Севильей» может пропустить форвард «Барселоны» Луис Суарес.