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    РФС поздравил Черчесова с 54-летием

    Российский футбольный союз поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения.

    «От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и, конечно, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах и играх чемпионата мира 2018 года. Всего вам самого доброго!», — говорится в обращении РФС.

    Черчесов возглавил национальную команду 10 августа 2016 года. Прежде тренировал «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак», австрийские «Ваккер» и «Куфштайн».

    Источник: РФС

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    02.09.2017 01:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 2 сентября 2017, 21:27

      Игроки завтра галстук вручат !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 сентября 2017, 09:44

      По стилю игры сборной - я думал ему 90...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:37

      Поздравить и отправить на заслуженный отдых!

      -1
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 2 сентября 2017, 02:33

      Ну знаете, хоть какая-то вера в тренера и последовательность появилась. Тут уже больше от набора футболистов зависит, а не от тренера, а набор всвязи с лимитом посредственный... но это уже не проблема Черчесова. Нам только и остаётся верить, как обычно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Бидон Помоевъ. 2 сентября 2017, 01:34

      Паз-дров-ля-им!!!


      Есть старая Русская пасловица-"Старый пердун,борозды не испортит".

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Джон Ленин 2 сентября 2017, 09:45

      Пока он только это и делает :)

      1
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