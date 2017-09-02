РФС поздравил Черчесова с 54-летием

Российский футбольный союз поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения.

«От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и, конечно, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах и играх чемпионата мира 2018 года. Всего вам самого доброго!», — говорится в обращении РФС.

Черчесов возглавил национальную команду 10 августа 2016 года. Прежде тренировал «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак», австрийские «Ваккер» и «Куфштайн».