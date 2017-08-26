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  • Новичок «Зенита» Ригони впервые получил вызов в сборную Аргентины

Новичок «Зенита» Ригони впервые получил вызов в сборную Аргентины

26 августа 2017, 00:40
9

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила о вызове полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. 24-летний игрок заменит травмированного Эдуардо Сальвио из «Бенфики».

Ригони вызван в национальную команду впервые в карьере.

Напомним, в среду хавбек официально присоединился к петербургскому клубу. Сумма его перехода из «Индепендьенте» составила 9 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте аргентинца равна 60 миллионам. Контракт рассчитан на четыре года.

После 7-ми туров РФПЛ команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Локомотив» на три очка. В воскресенье сине-бело-голубые примут «Ростов» в рамках 8-го тура.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Аргентина Сальвио Эдуардо Ригони Эмилиано
Комментарии (9)
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prezent2017
1503697942
Скоро Зенит станет базовым клубом сборных России и Аргентины.
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вместе с ЦСКА
1503703448
за поражение в ЛЕ от говна , котрого я название и не запомнил.... Аргентина уже не конкурент...........
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Одинокий волк Маквейд
1503717884
Газпром - мечты сбываются!
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mamba9090909
1503720919
Вот так вот! Не успел освоиться в Зените, а уже его заметили в национальной сборной.
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Garrincha58
1503729838
просидит на лавке зато посмотрит как играет Месси может что и почерпнет
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TY13R
1503734095
точечное приобретение...
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Lenin26
1503782397
Ещё не одной игры за Зенит не сыграл,а трансферная стоимость уже возросла,удачное приобретение)))
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