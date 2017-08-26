Новичок «Зенита» Ригони впервые получил вызов в сборную Аргентины

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила о вызове полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. 24-летний игрок заменит травмированного Эдуардо Сальвио из «Бенфики».

Ригони вызван в национальную команду впервые в карьере.

Напомним, в среду хавбек официально присоединился к петербургскому клубу. Сумма его перехода из «Индепендьенте» составила 9 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте аргентинца равна 60 миллионам. Контракт рассчитан на четыре года.

После 7-ми туров РФПЛ команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Локомотив» на три очка. В воскресенье сине-бело-голубые примут «Ростов» в рамках 8-го тура.