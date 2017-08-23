Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков и Анюков не сыграют против «Утрехта»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что защитник Александр Анюков и полузащитник Юрий Жирков не примут участие в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первая игра – 0:1).

    Очевидно, причиной этому являются повреждения футболистов.

    Поединок на арене «Санкт-Петербург» состоится 24 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 августа 2017, 18:57

      Ничего страшного, Зенит и без них справится. Нынче достойных игроков в команде на 2 состава. А тут какое-то недоразумение под названием "Утрехт". Думаю, будет разгром гостей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 15:08

      Анюков еще играет!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 23 августа 2017, 14:32

      Жиркова будет не хватать конечно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 23 августа 2017, 14:28

      жаль нам нужна победа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11