Жирков и Анюков не сыграют против «Утрехта»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что защитник Александр Анюков и полузащитник Юрий Жирков не примут участие в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первая игра – 0:1).

Очевидно, причиной этому являются повреждения футболистов.

Поединок на арене «Санкт-Петербург» состоится 24 августа и начнется в 20:00 по Москве.