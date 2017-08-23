Жирков и Анюков не сыграют против «Утрехта»

Ничего страшного, Зенит и без них справится. Нынче достойных игроков в команде на 2 состава. А тут какое-то недоразумение под названием "Утрехт". Думаю, будет разгром гостей.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что защитник Александр Анюков и полузащитник Юрий Жирков не примут участие в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первая игра – 0:1).
Очевидно, причиной этому являются повреждения футболистов.
Поединок на арене «Санкт-Петербург» состоится 24 августа и начнется в 20:00 по Москве.