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    «Арсенал» может отдать Тораля в аренду в «Халл»

    Полузащитник «Арсенала» Джон Тораль может присоединиться к «Халлу» на правах аренды. Главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий продолжает укреплять состав команды в нынешнее трансферное окно, и испанец является одной из главных целей российского специалиста.

    22-летний игрок пока не провел ни одного матча за главную команду «канониров». Сообщается, что наставник красно-белых Арсен Венгер будет рад снова отпустить его в аренду для получения ценной практики игры во взрослой команде.

    Первую часть минувшего сезона Тораль провел в «Гранаде», вторую – в «Рейнджерс». Всего в минувшей кампании на счету хавбека четыре гола и три передачи в 21-м матче.

    Источник: ESPN

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    21.08.2017 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 августа 2017, 16:52

      я бы продал Уолкотта с Уэлбэком и купил бы Диего Косту...

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