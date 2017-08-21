«Арсенал» может отдать Тораля в аренду в «Халл»

Полузащитник «Арсенала» Джон Тораль может присоединиться к «Халлу» на правах аренды. Главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий продолжает укреплять состав команды в нынешнее трансферное окно, и испанец является одной из главных целей российского специалиста.

22-летний игрок пока не провел ни одного матча за главную команду «канониров». Сообщается, что наставник красно-белых Арсен Венгер будет рад снова отпустить его в аренду для получения ценной практики игры во взрослой команде.

Первую часть минувшего сезона Тораль провел в «Гранаде», вторую – в «Рейнджерс». Всего в минувшей кампании на счету хавбека четыре гола и три передачи в 21-м матче.