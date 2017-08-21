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    Калинич прибыл в Милан на медосмотр

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич прибыл в Милан для прохождения медосмотра. Футболист близок к заключению контракта с «Миланом» – ранее было объявлено, что «россонери» достигли договоренности с клубом из Флоренции о трансфере футболиста. Сразу после прохождения медицинского осмотра 29-летний хорват отправится в Миланелло, где пройдет встреча с представителями клуба.

    Калинич с 2015 года выступает в составе «Фиорентины». За это время он сыграл в 84 матчах во всех турнирах, забив в них 33 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 августа 2017, 12:47

      Жаль что Обамеянга не удалось подписать...теперь подписывают 29 летнего Калинича,

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