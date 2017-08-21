Калинич прибыл в Милан на медосмотр

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич прибыл в Милан для прохождения медосмотра. Футболист близок к заключению контракта с «Миланом» – ранее было объявлено, что «россонери» достигли договоренности с клубом из Флоренции о трансфере футболиста. Сразу после прохождения медицинского осмотра 29-летний хорват отправится в Миланелло, где пройдет встреча с представителями клуба.

Калинич с 2015 года выступает в составе «Фиорентины». За это время он сыграл в 84 матчах во всех турнирах, забив в них 33 гола.